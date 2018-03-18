Представитель Приморского крайизбиркома назвал фальшивкой "видео из Находки"

Выборы в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Анализ видео показал, что урна не та (ВИДЕО)

18 марта, PrimaMedia. Представитель Приморской краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса Виктор Рева прокомментировал видеоролики в сети Интернет, где демонстрируется "вброс бюллетеней в Находке". На нем видно, как женщина помещает нечто в урну для голосования, передает ИА PrimaMedia.

"Съемки фальшивые, – заявил Рева. – Мы провели выборку в Интернете и обнаружили, как один и тот же ролик рассказывает про "вбросы" по всей стране".

Как сообщили в избиркоме, урна для голосования, куда опускает бюллетень женщина совсем не та, которая в действительности стоит на избирательном участке. Более того выяснилось, что аналогичное видео было размещено в социальных сетях уже с другой географической привязкой — из Тюмени, Самары, Новосибирска, Томска, где голосование на момент публикации не начиналось.