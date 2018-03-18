Выборы в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia
#ВыборыПрезидентаРФ

Представитель Приморского крайизбиркома назвал фальшивкой "видео из Находки"

Анализ видео показал, что урна не та (ВИДЕО)

18 марта, PrimaMedia. Представитель Приморской краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса Виктор Рева прокомментировал видеоролики в сети Интернет, где демонстрируется "вброс бюллетеней в Находке". На нем видно, как женщина помещает нечто в урну для голосования, передает ИА PrimaMedia.

"Съемки фальшивые, – заявил Рева. – Мы провели выборку в Интернете и обнаружили, как один и тот же ролик рассказывает про "вбросы" по всей стране".

Как сообщили в избиркоме, урна для голосования, куда опускает бюллетень женщина совсем не та, которая в действительности стоит на избирательном участке. Более того выяснилось, что аналогичное видео было размещено в социальных сетях уже с другой географической привязкой — из Тюмени, Самары, Новосибирска, Томска, где голосование на момент публикации не начиналось.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Владивосток выбирает президента РФ

16:40

Политологи о явке в Приморье: Выборы можно назвать эталонными

16:40

В Приморье на 15.00 проголосовало 44,99% избирателей

15:45

Наблюдатели Грудинина устроили истерику на УИКах в Приморье из-за его зарубежных счетов

15:10

Мэр Владивостока проголосовал на выборах президента РФ

14:35

Картина дня

Приморье выбирает президента России: на участках ажиотаж, колбаса и референдумы - ОНЛАЙН

15:45

В Приморье на 15.00 проголосовало 44,99% избирателей

18:10

Либерал-демократы заявили о вбросе бюллетеней в Приморье

17 марта, 17:45

В пригороде Владивостока на ходу загорелся рейсовый автобус

11:35

«Что это за тушенка за 39 рублей?»: жители Владивостока массово скупают дешевые продукты

17:55

Глава «Роснефти» Игорь Сечин проголосовал в Приморье
Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia