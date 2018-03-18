КПРФ Приморья жалуется на вклейки об иностранных счетах Грудинина прокурору

КПРФ Приморья жалуется на вклейки про Грудинина. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат требует устранить нарушения законодательства

18 марта, PrimaMedia. Член приморского штаба кандидата в президенты Павла Грудинина, депутат Заксобрания Приморья (КПРФ) Владимир Беспалов направил жалобу по "вклейкам" о зарубежных счетах своего лидера прокурору Приморского края Сергею Бессчасному. Депутат заявляет, что оригинал-макет информационного плаката утвержден ЦИК РФ и размещен на сайте ЦИК РФ. И там никаких сведений о зарубежных счетах нет, как нет и иных "вклеек", написанных для слабовидящих.

"Данный плакат, утверждённый решением ЦИК РФ, не содержит вклеиваемых фрагментов", — сообщается в копии жалобы на имя прокурора, которая есть в распоряжении редакции.

Материал вклеиваемых фрагментов не был утвержден ЦИКом РФ. А наличие устных и письменных указаний отдельных должностных лиц комиссий любого уровня не может иметь приоритет над требованиями действующего законодательства, уверен депутат.

Вкладыш с информацией о счетах Павла Грудинина, по утверждению коммуниста, является агитационным материалом (антиагитационным).

"Данный агитационный материал носит все признаки незаконного агитационного материала: отсутствие выходных данных, сведений о лицах/организациях, изготовивших данный материал, отсутствие сведений об изготовлении из средств избирательного фонда, о заказчике, тираже и дате выпуска", — говорится в жалобе.

Депутат требует устранить изложенные выше нарушения законодательства, удалить указанные незаконные вклейки с официальных стендов и информационных плакатов на избирательных участках, привести сводный информационный плакат в строго соответствие с утвержденным и опубликованным ЦИК РФ оригинал-макетом, изъять вклейки и рассмотреть эту жалобу на заседании избирательной комиссии.