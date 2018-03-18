Игорь Сечин. Фото: Официальный сайт президента РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин проголосовал в Приморье

Он прибыл на избирательный участок в городе Большой Камень (ВИДЕО)

18 марта, PrimaMedia. Глава корпорации "Роснефть" Игорь Сечин проголосовал на выборах президента РФ в городе Большой Камень в Приморском крае. Он оставил свой голос на избирательном участке, расположенном во дворце культуры "Звезда", сообщает ИА PrimaMedia.

По состоянию на 15.00 в Приморском крае проголосовало 662 537 избирателей, или 44,99%.

В 2012 году на это же время — 44,53%. Небольшая положительная динамика.

По словам члена Крайизбиркома Виктора Васильевича Ревы, нынешние темпы дают надежду, что конечный результат будет в более позитивную сторону по сравнению с прошлыми президентскими выборами.

— Пока нет серьезных замечаний и жалоб ни от избирателей, ни от организаторов. На некоторых участках скапливается большое количество людей, в основном из-за того, что приходят организованные группы — курсанты, студенты и так далее.

Он уточнил, что в сети интернет появилось уже немало фальшивых съемок якобы с участков для голосования.

Игорь Сечин — государственный деятель РФ, главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть". Ранее заместитель руководителя администрации Президента России (1999—2008, с 2004 года также помощник Президента России), заместитель председателя правительства Российской Федерации (2008—2012).

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда".

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин сегодня прибывает в Приморье

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