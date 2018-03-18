Либерал-демократы заявили о вбросе бюллетеней в Приморье

Выборы-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Речь идет об инциденте на одном из участков в Артемовском городском округе (ВИДЕО)

18 марта, PrimaMedia. Приморское региональное отделение ЛДПР требует привлечь к уголовной ответственности организаторов вброса избирательных бюллетеней на одном из участков в Приморье. В день выборов президента РФ доверенное лицо Владимира Жириновского Влас Копейкин подал жалобу в Избирательную комиссию Приморского края, а также заявления в Следственный комитет России, УМВД, прокуратуру и УФСБ Приморья, сообщает ИА PrimaMedia

В заявлениях и жалобе Влас Копейкин сообщает, что в воскресенье, 18 марта, около 14.35 в участковой избирательной комиссии №326, находящеюся в Артемовском городском округе по адресу ул. Волочаевская, 42, камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования, членом избирательной комиссии.

Представители ЛДПР требуют, чтобы Избирательная комиссия Приморского края отменила итоги голосования на избирательном участке №326. И просит компетентные органы, в которые были поданы заявления, разобраться с нарушением избирательного законодательства в день выборов президента РФ.