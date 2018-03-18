Выборы невиданной щедрости во Владивостоке – икра за 300 рублей и пакет продуктов за 277

на выборы избирателей Владивостока привлекали недорогими продуктами. Фото: ИА PrimaMedia

Черная икра, торты и "набор к пиву" – чем торговали на выборах в краевой столице

18 марта, PrimaMedia. Деликатесными морепродуктами и дешевой тушенкой привлекали горожан на избирательные участки власти Владивостока. Их обещали продавать без наценки, и цены на многие продукты действительно оказались на порядок ниже, чем в магазинах города. В участковой избирательной комиссии №522 за три часа раскупили все торты, на участках №845 и 846 люди буквально ящиками уносили консервы и подсолнечное масло, в Энергетическом колледже выстроилась очередь за колбасой, а в школе № 46 – за креветками и крабами, сообщает ИА PrimaMedia.

На избирательных участках во Владивостоке с восьми утра продавали мясную и колбасную продукцию, креветок и целых крабов, красную и черную икру, бакалею и рекордно дешевые консервы. Корр. агентства на выборах удалось собрать продуктовую корзину на 277 рублей. На эти деньги получилось купить коробку каши, пакет сахара, сайру, кукурузу, подсолнечное масло и майонез. Правда, для этого пришлось отстоять в очереди полчаса.



Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Литр сока во время выборов во Владивостоке стоил 33 рубля, 1,5 литра воды 14 рублей, йогурт 10 рублей, молоко 40 рублей, кукуруза 23 рубля, макароны 17 рублей, сайра 40 рублей, рис 38 рублей, гречка 37 рублей, стейк сазана 34 рубля, растительное масло 55 рублей, тушенка – 39 рублей. Активнее всего люди скупали консервы.

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

У избирательных участков №814 и 815 в районе Фанзавода на Океанской покупатели закупались большими партиями, кто-то стоял и со скепсисом приговаривал: "Что это за тушенка за 39 рублей? Такую, наверное, даже собаки есть не будут". Несмотря на это, уже к 11.00 вся дешевая тушенка здесь была распродана. Однако не у всех горожан торговля вызвала энтузиазм.

– Это выглядит очень глупо: заманивать людей ради еды, чтобы они пришли проголосовали. Если у человека есть гражданская ответственность, он придет так, а заманивать его за банку тушенки – очень смешно, – поделилась одна из избирательниц.

Мэрия заявляла, что продукты будут продаваться по ценам производителя, и они действительно были очень дешевыми. Но, как рассказывают коммерсанты, накрутка все же была. Продавец рыбной точки от ИП Ковтунов у здания культурно-развлекательного центра профсоюзов рассказала, что комиссия у продавцов, которые являются перекупщиками, есть. По ее словам, цены от производителя установить невозможно – тогда предприниматели начнут работать в минус. "Мы не можем за сколько купили, и за столько и продать, без прибыли. Цены видите, какие дешевые, ну и вот, берите. На всех точках цены разные – кто-то накручивает 20, кто-то 30, кто-то 50%, зависит от хозяина", – рассказала продавец и подтвердила, что ее точка работает "не в минус".

На многих участках можно было приобрести привычную для Владивостока рыбную продукцию и морепродукты, на прилавках попадались и деликатесы. У школы №22 торговали продукцией ИП Гусев и ИП Босый: продавали копченую нерку в вакуумной упаковке за 750 рублей, полкило красной икры за 1800 рублей и "черную" из морских водорослей – за 300. "Цены у нас нормальные. Дешевле на букву "г" называется, вы же китайское не берете? Икра вся Камчатская. Хорошо берут. Кому надо, тот берет, и не спрашивает цены", – отметил продавец точки.

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 12

На участке №910 в школе на Батарейной тоже шла бойкая торговля морепродуктами от производителя "МБТФ". В ассортименте – навага за 90 рублей, креветки по 710, крабы за 285 рублей за штуку и даже набор к пиву из сушеной рыбы за 575 рублей. Вокруг точки быстро образовалась очередь. По словам покупателей, на выборах они смогли дешевле купить продукты, которые обычно берут на ярмарке на центральной площади. "Мне как раз рядом, как раз рыбы хотел купить на первое, второе. Ярмарки на площади нет, до спортивной далеко ехать, а так по пути с выборов купил", – рассказал житель Владивостока, который унес с собой с участка большой пакет рыбы.



Выборы невиданной щедрости во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

На участках, которые находились в школах, работали буфеты и продавали выпечку, которую специально для выборов сделали школьные повара. Как рассказала буфетчица из школы №46, цены 18 марта обычные – "школьные". Пирожки по 35 рублей, сосиски в тесте по 45.

К обеду на точках с особенно низкими ценами разобрали практически все товары. После 15 часов предпринимали стали считать выручку и сворачивать торговлю.

Напомним, что во Владивостоке в день проведения выборов президента около избирательных участков осуществляют реализацию продовольственных товаров по ценам производителей. Информацию об этом распространила горадминистрация. В сообщении пресс-службы говорится, что "свою продукцию представят такие предприятия, как Рыбозавод "Большекаменский", "Родимая сторонка", Торговый дом "Михайловский", "Владхлеб", "Элефант", "Надежда-95", "Никольск", "Полесье", а также представители крестьянско-фермерских хозяйств Приморья".