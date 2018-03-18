Явка на выборы президента в 18 часов составила больше 55 процентов. Фото: ИА PrimaMedia

Явка избирателей в Приморье на 18 часов - 55,44%

Самая низкая явка отмечена в Первомайском районе Владивостока

18 марта, PrimaMedia. По состоянию на 18.00 явка составила 55,44%. Проголосовало 817 806 избирателей. По сравнению с 2012 — тогда явка была 56,97%. По Владивостоку на 18.00 явка составила 51,04%, по сравнению с 2012 — 51,4%. Об этом на состоявшемся брифинге сообщила заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края на Лариса Орлова, передает ИА PrimaMedia.

В количественном выражении в Приморье проголосовало 817 тысяч 806 избирателей. Владивосток перешагнул показатель в 50% и продемонстрировал 51,04%, чуть-чуть не дотянув до чисел 2012 года (51,4%).

Самая высокая явка — 65,15% — в Спасске-Дальнем, самая низкая — 47,83% — Первомайский район Владивостока.

Лариса Орлова также сообщила, что ящик для голосования в Артеме, куда, судя по видео, произошел вброс, сейчас опечатан и голосование проводится в дополнительный ящик. Если выяснится, что вбросили действительно бюллетени установленного образца, результаты по этой урне будут аннулированы и подсчет будет вестись только по бюллетеням в дополнительной урне. Председатель Татьяна Гладких сейчас прибыла на этот участок в Артеме для выяснения обстоятельств.

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