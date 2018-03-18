Избирательные участки сегодня стали настоящими точками притяжения для жителей Находки. Фото: пресс-служба администрации Находкинского городского округа
#ВыборыПрезидентаРФ

Избирательные участки в день выборов стали точками притяжения для жителей Находки

У молодежи большой популярностью пользовался фотоконкурс #НаходкаВыбирает (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. Для создания праздничной атмосферы во время выборов президента РФ в Находке учреждения культуры Находкинского городского округа организовали для горожан концерты, выставки, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, спортивные эстафеты, которые продолжаются в течение всего дня. У молодежи большой популярностью пользовался фотоконкурс #НаходкаВыбирает, сообщает ИА PrimaMedia.

Вблизи избирательных участков дежурили волонтеры со специальными селфи-рамками. Выиграть один из IPhone X и другие смартфоны мог каждый житель Находки.

Специалисты Находкинской городской больницы на 53 избирательных участках предлагали пройти экспресс-обследование желающим. Со всеми обратившимися медицинские работники провели беседу, измерили артериальное давление, уровень глюкозы в крови, в случае необходимости – направили к терапевту.

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Совет по делам национальностей угостил всех желающих пловом. Продегустировать шашлык предлагали в микрорайоне Врангель. В различных микрорайонах города развернулись восемь полевых кухонь с горячей солдатской кашей. Рядом с избирательными участками работали буфеты, выставки-презентации и автолавки. Находкинцы могли приобрести молочные, колбасные, рыбные, кондитерские и хлебобулочные изделия по умеренным ценам.

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Глава Находки Андрей Горелов на избирательный участок пришел с супругой Анастасией. Глава города призвал жителей Находки посетить избирательные участники и выразить свою гражданскую позицию.

"Сегодня мы выбираем Президента нашей страны – человека, который будет принимать ключевые для страны решения, которому мы доверим наше будущее. Поэтому сегодня важен голос каждого. От каждого из нас зависит развитие России, Приморья, нашего города", — подчеркнул Андрей Горелов.

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