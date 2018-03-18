Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

Выступления собравшихся разбавили концертные номера в исполнении творческих коллективов Приморья (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. Четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечают в воскресенье, 18 марта, в Приморье. В праздничном митинге-концерте у мемориала "Боевая слава ТОФ" вместе с представителями общественных организаций и неравнодушными гражданами принял участие врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В праздничном мероприятии участвовали школьники и студенты, ветераны, спортсмены, военнослужащие, представители диаспор и общественных объединений, органов исполнительной власти, депутаты и просто неравнодушные приморцы.

Традиционно в режиме свободного микрофона на митинге выступили общественные деятели, спортсмены, представители национальных объединений, молодежи.

Член Общественной палаты Российской Федерации Константин Сиденко подчеркнул, что Крым и Приморье объединяет великая история, история российского государства, и ей нужно гордиться.

"Сегодня как раз в то время, когда мы собрались на митинге, крымчане начали голосовать за наше общее будущее, будущее России. Надеемся, они сделают правильный выбор. Крым наш! И так будет всегда!" – подчеркнул он.

Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia 1 / 11

Михаил Ермаков, президент Федерации парусного спорта Приморского края, отметил, решение о возвращении Крыма на Родину – правильное.

"Крымчане – наши друзья. Я военный пенсионер, много раз был в Севастополе, и сейчас мы постоянно проводим там соревнования", – рассказал он.

Председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина Алексеева в своем выступлении, говоря о единстве нации, о дружбе жителей Приморья и Крыма, вспомнила фразу из Гимна Российской Федерации: "Братских народов союз вековой".

"Мы, россияне, все будем делать для того, чтобы крепить наше единство и могущество России", – заключил председатель краевого Совета ветеранов Дмитрий Григорович.

Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia Возврат Крыма в Россию во Владивостоке отметили концертом и митингом. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia 1 / 8

Выступления собравшихся разбавили концертные номера в исполнении творческих коллективов Приморья.

Отметим, 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и города Севастополя был проведен референдум по вопросу будущего статуса полуострова. Почти 97 % проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России и 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Напомним, в 2016 году в рамках второго Тихоокеанского туристского форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством курортов и туризма Республики Крым и департаментом туризма Приморского края.