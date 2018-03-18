Пирожки, электронные учебники и сверхоружие: жители Владивостока о дне выборов

Что горожане думают о политике, школах, благоустройстве и пирожках. Фото: ИА PrimaMedia

Горожане рассуждают о выборах, референдумах и дешевой еде (ВИДЕО)

18 марта, PrimaMedia. Многие горожане провели воскресенье 18 марта на выборах президента России. Каждого из них в этот день волнуют разные темы – отсутствие кандидата от партии животных или недостаток пирожков на участках, военная мощь России или же недостаток общественных туалетов во Владивостоке. Корреспонденты ИА PrimaMedia прогулялись по улицам Владивостока и выяснили, что занимает его жителей в этот важный для страны день.

Напомним, что В Приморье для мобилизации избирателей использовали самые различные акции – от школьных референдумов до организации праздничных мероприятий. Молодежь на выборы завлекали конкурсами, в которых можно было выиграть айфон. Тех, кто голосует впервые – подарками, взрослых – возможностью купить продукты по ценам производителя и бесплатными приемами врача.

Одним из мобилизационных проектов, который реализуется во многих муниципалитетах Приморского края, стало рейтинговое голосование за объекты в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Также 18 марта на избирательных участках прошли школьные референдумы. Жители Владивостока смогли высказать свое мнение о том, с какой даты начинать учебный год в школах и менять ли бумажные учебники на электронные и многом другом.