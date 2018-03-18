Избирательные участки Приморского края закрылись ровно в 20.00 18 марта, члены избирательных комиссий приступают к подсчету голосов. Фото: ИА PrimaMedia
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Все избирательные участки закрылись в Приморье

Предварительные итоги голосования будут объявлены в 04.00 19 марта по владивостокскому времени

18 марта, PrimaMedia. Избирательные участки Приморского края закрылись ровно в 20.00 18 марта, члены избирательных комиссий приступают к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования будут объявлены в 04.00 19 марта по владивостокскому времени, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Избирательной комиссии Приморского края, в регионе с 08.00 были открыты более 1,3 тысячи избирательных участков.

Также 18 марта работали "временные" участковые избирательные комиссии: на территории воинской части в Уссурийске, в аэропорту Кневичи, на пограничных переходах, в санатории "Изумрудный", в общежитиях ВГУЭС, МГУ и ДВФУ, в СИЗО и медицинских учреждениях. Голосование также было организовано на судах, находящихся вне портов. Таких избирательных участков – 221, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Общее число избирателей в Приморье – почти 1,5 млн человек. По данным краевой Избирательной комиссии, явка на 18.00 составила 55,44%. Свои голоса к этому часу отдали 817 806 человек

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