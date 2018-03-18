Андрей Тарасенко объявил об участии в выборах губернатора Приморского края

Андрей Тарасенко планирует принять участие в губернаторских выборах. Фото: ИА PrimaMedia

Врио губернатора сделал заявление сразу после президентских выборов в регионе

18 марта, PrimaMedia. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморског окрая публично объявил освоих амбициях принять участие в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2018 года. Такое заявление он сделал на онлайн-марафоне "Ночь выборов 2018" во Владивостоке сразу после закрытия избирательных участков, сообщает ИА PrimaMedia.

"Если моя работа будет интересна в крае, народ меня пойдет избирать. Неинтересна — я даже не буду бегать и рассказывать, что я какие-то буду строить небоскребы. Я сегодня уже что-то делаю, показываю, двигаюсь, создаю. Если такая тенденция понравится, народ сам пойдет. Я не хочу вывешивать там эти портреты и такд далее. Я зайду на выборную кампанию. Мне сейчас главное — дело. А вот эти лозунги — не собираюсь, даже не хочу ни одного портрета вешать, понимаете. Не нужно. И даже денег... вот мы на выборную кампанию часть своих средств бюджетных, которые предполагаются на меня, на губернатора, грубо говоря, я эти деньги половину забрал и отдал на хорошие вещи, в том, что в крае надо развиваться. Поэтому — не собираюсь так вот тратить. Вот положено всяким комиссиям избирательным работать, они должны получать зарплату, эти деньги будут направлены. Но чтобы брать и рассказывать, вывешивать какие-то портреты — это, считаю, ненормальное дело", — отметил врио губернатора Андрей Тарасенко.

Он также отметил, что народ уже должен сам понимать — кто достоин поста губернатора, а кто нет, и люди сами способны выбрать, с кем они готовы и хотят работать в дальнейшем.

Губернаторские выборы в Приморье состоятся в сентябре 2018 года.