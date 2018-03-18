Марафон «Ночь выборов» продолжается во Владивостоке

Андрей Тарасенко принял участие в дискуссии "Ночь выборов". Фото: пресс-служба АПК

Подводятся предварительные итоги и обсуждаются выборы (ФОТО)

18 марта, PrimaMedia. Владивосток присоединился к акции "Ночь выборов". Этот онлайн марафон собрал под одной крышей представителей политической элиты региона, журналистов, политологов, общественников. Подводятся предварительные итоги и обсуждаются выборы, сообщает ИА PrimaMedia.

Первым выступил представитель Крайизбиркома Владимир Рева. Он напомнил данные про явке на 18.00 — 817806 избирателей, 55,44%. Выразил надежду, что за оставшиеся два часа проголосовали еще порядка 200 тысяч, что даст в итоге, про его мнению, хороший результат.

Депутат ЗСПК Дмитрий Новиков похвалил журналистов и власти за хорошую работу по информированию населения о выборах, а так же сделал предположение, что про результатам выборов Владивосток сменит цвет.

На мероприятии участники обсудили предварительные итоги прошедшей избирательной кампании в Приморье, а представители избирательных штабов кандидатов рассказали о своих впечатлениях от проделанной работы на уровне региона.

"Зарегистрировано всего 10 нарушений, — говорит вице-губернатор Приморского края Дмитрий Братыненко. — Работаем сейчас по ним".

Глава Приморья Андрей Тарасенко поделился своим мнением о завершившемся дне голосования.

"Выборы в Приморье прошли честно и открыто. И теперь важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса – чтобы все увидели качественные изменения", – подчеркнул глава региона.

Кроме этого временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края публично объявил о своих амбициях принять участие в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2018 года.

Отвечая на вопрос политического обозревателя ИА PrimaMedia Ольги Кишаковской, Тарасенко сказал, что уже начал делать все, чтобы народ его избрал. Причем cделал это без дополнительных вливаний и пустой болтовни.

Вице-губернатор — Павел Серебряков рассказал, что его супруга в настоящий момент участвует в подсчете голосов на одном из участков в Первореченском районе Владивостока.

Избирательные участки Приморского края закрылись ровно в 20.00 18 марта, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования будут объявлены в 04.00 19 марта по владивостокскому времени.

Корр. ИА PrimaMedia готовят информацию по итоговой явке, подводят результаты. А кто-то в 04.00 пройдет на брифинг и опубликует результаты. Предварительные. Сейчас на избирательных участках Владивостока работают фотокорр. агентства.