Результаты выборов в городах Приморья — экзитполы PrimaMedia

Результаты выборов в городах Приморья - экзит полы PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia

В Артеме голосовали за Путина, а в ДВФУ - за Собчак (ВИДЕО)

19 марта, PrimaMedia. Мобильные группы ИА PrimaMedia провели опросы избирателей на 34 участках Владивостока, Уссуриска, Артема и Вольно-Надеждинского. В экзитполах приняли участие 1864 респондента.

Больше всего опрошеных ответили, что проголосовали за действующего президента Владимира Путина — 45,98%, на втором месте Павел Грудинин с 16,85%. 5,74% сообщили, что проголосовали за Владимира Жириновского и 3,43% — за Ксению Собчак. Григорий Явлинский набрал 1,39%. Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов набрали каждый менее одного процента.

Стоит отметить, что 24,84% опрошенных отказались называть, за кого они отдали свой голос и 0,91% пришли на участки, чтобы испортить бюллетень.

Наибольшее число респондентов, поддержавших Владимира Путина было выявлено в Артеме — 57,81%, наименьшее — на участках кампуса ДВФУ на острове Русском — 24,1%. Аналогична и обратная ситуация — меньше всего за Павла Грудинина проголосовали в Артеме — 6,25%, больше всего на участках в ДВФУ — 33%.

Владимира Жириновского поддержало больше всего респондентов из Уссурийска — 16,8%, меньше всего — во Фрунзенском районе Владивостока — 0,93%. Больше всего сторонников Ксании Собчак обнаружилось в кампусе ДВФУ, здесь о своем выборе в пользу женщины-кандидата сообщили 16,96% опрошенных.

В сборе информации приняли участие 10 корреспондентов ИА PrimaMedia. В каждом районе мобильным группам удалось охватить от трех до шести участков. Респондентов опрашивали на выходе из избирательных участков уже после волеизъявления.