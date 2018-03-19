Объявлены результаты выборов президента России в Приморье

19 марта, PrimaMedia. На ночном брифинге во Владивостоке председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких озвучила предварительные результаты выборов президента в регионе. Победу одержал Путин, второй Грудинин, третий Жириновский, сообщает ИА PrimaMedia.
Результаты выборов в Приморье по итогам подсчета 95,35% бюллетеней:
Сергей Бабурин — 0,73% (6074 голоса)
Павел Грудинин — 21,40% (178 050 голосов)
Владимир Жириновский — 7,13% (53 335 голосов)
Владимир Путин — 65,31% (543 247 голосов)
Ксения Собчак — 1,64% (13 624 голоса)
Максим Сурайкин — 0,68% (5367 голосов)
Борис Титов — 0,72% (6007 голосов)
Григорий Явлинский — 0,87% (7244 голоса)
Итоговая явка в Приморье составила 61,24%.