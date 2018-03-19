Объявлены результаты выборов президента России в Приморье

Результаты выборов в Приморье по итогам подсчета 95,35% бюллетеней:

19 марта, PrimaMedia. На ночном брифинге во Владивостоке председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких озвучила предварительные результаты выборов президента в регионе. Победу одержал Путин, второй Грудинин, третий Жириновский, сообщает ИА PrimaMedia.

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