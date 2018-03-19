Часть голосов жителей Артема в Приморье не учтут из-за вброса бюллетеней

Подсчет итогов голосования. Фото: ИА PrimaMedia

В ситуации разбираются органы полиции

19 марта, PrimaMedia. Участковая избирательная комиссия №326 города Артема в Приморском крае не будет учитывать в подведении итогов голосования бюллетени, оказавшиеся в урне, в которую произошел вброс. Итоги голосования на участке все еще не подведены, сообщает ИА PrimaMedia.

Председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких лично побывала на проблемном участке. Она сообщила, что в связи с предполагаемым нарушением законодательства, урна, в которую якобы был совершен вброс, была опечатана и больше не использовалась в процессе голосования. Избиратели кидали бюллетени в дополнительный стационарный ящик.

"По нарушениям в Артеме разбираются органы полиции. На 326 участке все еще продолжается установление итогов голосования. Участковая комиссия решила признать недействительными те бюллетени, которые находятся в урне, в которую якобы произошел вброс", — сообщила в ходе ночного брифинга Татьяна Гладких.

Она добавила, что в подведении итогов голосования на участке будут учтены только те бюллетени, которые окажутся в дополнительном стационарном ящике и переносных урнах для выездного голосования.

Напомним, в день выборов президента РФ доверенное лицо Владимира Жириновского Влас Копейкин подал жалобу в Избирательную комиссию Приморского края, а также заявления в Следственный комитет России, УМВД, прокуратуру и УФСБ Приморья с сообщением о вероятном нарушении законодательства.

В заявлениях и жалобе Влас Копейкин сообщает, что в воскресенье, 18 марта, около 14.35 в участковой избирательной комиссии №326, находящеюся в Артемовском городском округе по адресу ул. Волочаевская, 42, камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев прокомментировал сообщение о "вбросе" в городе Артём Приморского края: "Туда немедленно выехали работники краевого избиркома и прокуратуры. В 11:40 мы выйдем на связь с Приморским краем и проинформируем о принятых мерах".