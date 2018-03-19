Вброс бюллетеней в Артеме может обернуться уголовным делом

Фемида. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Приморье этим случаем прославилось на всю страну, как и подмосковные Люберцы

19 марта, PrimaMedia. Вброс бюллетеней на участке №326 города Артема в Приморском крае может обернуться уголовным делом. Полицейские передали документы по данному инциденту в Следственный комитет, сообщил журналистам в ЦИК первый замглавы российского МВД Александр Горовой, передает ИА PrimaMedia.

Приморье этим случаем прославилось на всю страну, как и подмосковные Люберцы, где так же были зафиксированы вбросы избирательных бюллетеней.

По словам Горового, в ситуации разбираются, могут быть возбуждены уголовные дела.

Председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких лично побывала на проблемном участке. Она пояснила, что в связи с предполагаемым нарушением законодательства, урна, в которую якобы был совершен вброс, была опечатана и больше не использовалась в процессе голосования. Избиратели кидали бюллетени в дополнительный стационарный ящик.

"По нарушениям в Артеме разбираются органы полиции. На 326 участке все еще продолжается установление итогов голосования. Участковая комиссия решила признать недействительными те бюллетени, которые находятся в урне, в которую якобы произошел вброс", — отметила в ходе ночного брифинга.

Напомним, в день выборов президента РФ доверенное лицо Владимира Жириновского Влас Копейкин подал жалобу в Избирательную комиссию Приморского края, а также заявления в Следственный комитет России, УМВД, прокуратуру и УФСБ Приморья с сообщением о вероятном нарушении законодательства.

В заявлениях и жалобе Влас Копейкин сообщает, что в воскресенье, 18 марта, около 14.35 в участковой избирательной комиссии №326, находящеюся в Артемовском городском округе по адресу ул. Волочаевская, 42, камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии.