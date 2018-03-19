Испорченный бюллетень. Фото: предоставлено читателями ИА PrimaMedia

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО

Недействительными признаны 14,5 тысяч листов для голосования

19 марта, PrimaMedia. Приморский край лидирует среди дальневосточных регионов по количеству испорченных избирательных бюллетеней на выборах президента РФ. Согласно предварительным данным ЦИК, недействительными здесь признаны 14502 бюллетеней, сообщает ИА PrimaMedia.

Как проходили выборы — текстовая трансляция.

В Хабаровском крае 10969 избирателей испортили свои бюллетени прежде, чем бросить их в урну для голосования, в Приамурье – 5383 человек, в республике Саха (Якутия) — 4636, на Сахалине – 3942, на Камчатке – 1920, в Еврейской автономной области – 1331, в Магаданской области – 1108, на Чукотке – 293.

Всероссийскими лидерами по количеству испорченных бюллетеней стали Московская, Свердловская и Челябинская области.

Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Приморского края, больше всего бюллетеней испортили жители Владивостока, Уссурийска и Находки, меньше всего – дальнереченцы.

Как говорится в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", недействительными считается бюллетени, которые не содержит отметок в квадрате, расположенном напротив кандидата, или в котором число отметок в указанном квадрате превышает число отметок, установленное законом. Известно, что кроме нескольких отметок, избиратели из всех регионов Дальнего Востока оставляли на бюллетенях письменные послания и комментарии.

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