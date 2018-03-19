Выставку "двортерьеров" проведут в Приморье. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Выставку «двортерьеров» проведут в Приморье

К участию допускаются беспородные собаки, имеющие ветеринарный паспорт с отметками о своевременной вакцинации

19 марта, PrimaMedia. Внепородная выставка "Приморский Дворянин-2018" "Жемчужный кубок" состоится 20 мая на базе отдыха "Жемчужина" (б. Солнечная (Шамора). К участию приглашаются беспородные и бесподобные собаки всех размеров, возрастов и окрасов, которые готовы показать свои таланты, участвовать в конкурсах, спортивных состязаниях и побороться за главный титул – победитель выставки, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В рамках мероприятия пройдут конкурсы: на послушание (взрослый и детский), на лучшего хендлера (на умение правильно и профессионально показать собаку в ринге), конкурс на лучшую собаку и кобеля (Мистер и Мисс Выставки), конкурс пар, конкурс близнецов, конкурс на лучший костюм, где результат ограничивается только фантазией.

Также участники могут показать свои особенные таланты (например, танцы) в шоу-программе "Минута славы". Кроме этого все участники выставки могут претендовать на присвоение титулов за выдающиеся способности (например, "Самый крупный участник ринга", "Самый пушистый участник ринга", "Самый улыбчивый участник ринга").

К участию допускаются собаки, имеющие ветеринарный паспорт с отметками о своевременной вакцинации.

Экспертизу собак проводят судьи по рабочим качествам и по экстерьеру Российской кинологической федерации.

Победители конкурсов получают кубки, дипломы, а также призы от спонсоров и организаторов Выставки.

В выставке участвуют следующие категории собак:

  • дворняги или так называемые "двортерьеры";
  • собаки с породными признаками, но без документов, многие из которых оказались выброшенными и преданными прошлыми владельцами, но также нашедшими свой дом и ответственных хозяев;
  • собаки с физическими особенностями, которые тоже заслуживают внимания и поощрения;
  • собаки, которые еще не обрели свой дом.

Организаторы: Информационный портал "ЗООСПАС-ПРИМ", Фонд помощи бездомным животным "УМКА". Телефон для информации и регистрации в выставке: 8-914-325-08-07.

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