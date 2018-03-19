Путин побил рекорд поддержки за все время участия на выборах

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента

Глава государства получил 49,6 млн голосов избирателей (76,47%)

19 марта, PrimaMedia. Действующий президент России Владимир Путин побил рекорд поддержки на выборах 2018 года за все время участия в выборах. По результатам обработки 92,22% протоколов глава государства получил 49,6 млн голосов избирателей (76,47%), передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

В 2000 году за российского лидера проголосовали 39 млн 740 тысяч 434 человека (52,94%). В 2004 году Путин одержал победу на президентских выборах с результатом 49 млн 565 тысяч 238 голосов или 71,31%. На прошлых выборах в 2012 году он победил, получив 45 млн 602 тысяч 075 голосов или 63,6%.

По данным ЦИК, явка на выборах президента Российской Федерации после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.