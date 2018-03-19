Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина. Фото: Предоставлено Марией Вылегжаниной

Как приготовить «вкусный» мем, расскажут на МедиаФоруме российских островов

Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина проведет два мастер-класса для молодых журналистов и блогеров

19 марта, PrimaMedia. Как создавать и использовать веселые картинки — мемы для любого медиа-контента, расскажет участникам Первого международного МедиаФорума управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина. Кроме этого, эксперт проведет мастер-класс "Слог в цифровой среде" для молодых журналистов и блогеров, сообщает ИА SakhalinMedia.

Справка: MDK Creative Agency — крупнейшее русскоязычное развлекательное комьюнити, которое объединяет более 20 млн молодых людей в основных социальных сетях, включая VK, Twitter, Instagram и Telegram. Производит контент уже более 7 лет. Агентство MDK Creative Agency стало связующим звеном между новым поколением и крупнейшими мировыми компаниями. Среди клиентов агентства такие гиганты, как Burger King, KFC, Unilever, ReckittBenckiser, Mail.ru, GazpromMedia, AlibabaGroup.

— MDK Creative Agency популярен уже 5 лет. Это не волшебство, это большая редакция и ежедневная работа. Мем — многоуровневое сообщение для читателя, но его надо уметь готовить. Этому и будем учиться на мастер-классе, — отметила Мария Вылегжанина.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.

В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг "ФедералПресс". Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Уникальный проект «Медиашкола «Дальневосточный репортер» приедет в Южно-Сахалинск

16 марта, 10:45

Драйв, дискуссии и эмпатия: Всеволод Пуля примет участие в Медиафоруме на Сахалине

13 марта, 13:55

6 лет на тормозах: о каких старых просьбах рыбный бизнес напомнил властям РФ в 2018 году

06 марта, 18:55

Ольга Курилова: Приморью грех не воспользоваться возможностью открыть «Кванториум»

05 марта, 10:40

Дальневосточный окружной форум «Наставник» пройдет во Владивостоке

02 марта, 11:00

Картина дня

Объявлены результаты выборов президента России в Приморье

10:25

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

09:20

Вброс бюллетеней в Артеме может обернуться уголовным делом

18 марта, 19:40

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке – икра за 300 рублей и пакет продуктов за 277

18 марта, 22:15

Андрей Тарасенко объявил об участии в выборах губернатора Приморского края

09:55

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО
Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia