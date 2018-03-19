Как приготовить «вкусный» мем, расскажут на МедиаФоруме российских островов

Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина. Фото: Предоставлено Марией Вылегжаниной

Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина проведет два мастер-класса для молодых журналистов и блогеров

19 марта, PrimaMedia. Как создавать и использовать веселые картинки — мемы для любого медиа-контента, расскажет участникам Первого международного МедиаФорума управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина. Кроме этого, эксперт проведет мастер-класс "Слог в цифровой среде" для молодых журналистов и блогеров, сообщает ИА SakhalinMedia.

Справка: MDK Creative Agency — крупнейшее русскоязычное развлекательное комьюнити, которое объединяет более 20 млн молодых людей в основных социальных сетях, включая VK, Twitter, Instagram и Telegram. Производит контент уже более 7 лет. Агентство MDK Creative Agency стало связующим звеном между новым поколением и крупнейшими мировыми компаниями. Среди клиентов агентства такие гиганты, как Burger King, KFC, Unilever, ReckittBenckiser, Mail.ru, GazpromMedia, AlibabaGroup.

— MDK Creative Agency популярен уже 5 лет. Это не волшебство, это большая редакция и ежедневная работа. Мем — многоуровневое сообщение для читателя, но его надо уметь готовить. Этому и будем учиться на мастер-классе, — отметила Мария Вылегжанина.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.

В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг "ФедералПресс". Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.