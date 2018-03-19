"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

В Приморье снова похолодает. Фото: ИА PrimaMedia

В первой половине этой недели погодные условия в крае будет определять континентальный антициклон

19 марта, PrimaMedia. После теплых выходных дней в начале этой недели в Приморье похолодает. Уже в ночь на понедельник за фронтальными разделами вторгнулся холодный воздух. В отдельных районах края и на побережье усилился северный ветер, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В первой половине этой недели погодные условия Приморья будет определять континентальный антициклон. Температура воздуха понизится до −13…−19 °С, в горных районах до −26 °С, на побережье теплее, −4…−10 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до −4…+1 °С, на севере до −8 °С. К середине недели ядро антициклона сместится на Приморье. Осадки маловероятны. Ветер ослабеет. Усилится ночное выхолаживание, минимальная температура понизится еще на 4–8 градусов.

Дневной фон температуры воздуха существенно не изменится. Во Владивостоке погода без осадков, ветер свежий. В первый рабочий день в утренние часы температура воздуха −5…−7 °С, днем воздух прогреется до 0 °С. Во вторник температурный фон понизится на 3–5 градусов, а к середине недели потеплеет на 2–4 °С.