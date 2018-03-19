Общественные наблюдатели: существенных нарушений на выборах президента в Приморье не было. Фото: пресс-служба АПК
#ВыборыПрезидентаРФ

Общественные наблюдатели: существенных нарушений на выборах президента в Приморье не было

Для наблюдения за ходом голосования впервые сформировала корпус из 2217 наблюдателей

19 марта, PrimaMedia. Существенных нарушений на избирательных участках Приморского края в день выбора Президента Российской Федерации в воскресенье, 18 марта, не выявлено. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Общественная палата Приморского края для наблюдения за ходом голосования впервые сформировала корпус из 2217 наблюдателей. Наблюдатели в течение всего дня 18 марта на 1332 избирательных участках, включая больницы и следственные изоляторы.

Как сообщил Борис Ступницкий, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат волеизъявления граждан, в ходе голосования не зафиксировано. Все наблюдатели были допущены на избирательные участки. Были предоставлены для осмотра и КОБИы, и помещения для голосования.

Тем не менее, по его словам, отсутствие реальных нарушений компенсировалось провокациями.

"Социальные сети сегодня были заполнены фальшивками. Мы знаем, что подготовка к срыву выборов велась несколько месяцев. В регионах создавались ячейки провокаторов, целью которых была дискредитация выборов", — рассказал Борис Ступницкий. Большинство таких попыток, по его словам, было предотвращено наблюдателями, которые следили за ходом голосования.

"Мы были готовы к такому роду провокациям, по-другому эти действия не назвать. Однако в целом, по данным общественных наблюдателей, существенных нарушений на избирательных участках Приморского края не выявлено", – отметил председатель краевой Общественной палаты.

Председатель Общественной палаты добавил, что проверка проходит сейчас по одному случаю на избирательном участке №326 в Артемовском городском округе. Данному инциденту предстоит дать оценку правоохранительным органам и краевой Избирательной комиссии, а также Общественной палате в рамках своих компетенций.

Кроме того, в сети Интернет была развернута провокационная кампания – распространен видеоролик с несуществующими участками.

Напомним, с учетом "временных" участковых избирательных комиссий, в Приморье 18 марта работали более 1,5 тысячи избирательных участков. Все избирательные участки закрылись в 20.00.

Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков работали видеокамеры, изображение с которых транслировалось на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году используются 145 комплексов обработки бюллетеней.

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