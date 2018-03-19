«Восточный Порт» приобрел оборудование для усиления природоохранных мероприятий

"Восточный Порт". Фото: пресс-служба порта

Порт продолжает реализацию мероприятий в рамках исполнения соглашения с администрациями Приморского края и Находки

19 марта, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", продолжает реализацию природоохранных мероприятий в рамках исполнения соглашения с администрациями Приморского края и Находки. Дополнительно к действующей вакуумной пылеуборочной машине Sibilia приобретены две вакуумные подметально-уборочные машины общей стоимостью более 37 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Оборудование предназначено для работы на территории специализированного и универсального производственно-перегрузочных комплексов "Восточного Порта". Собранные технологические отходы вывозятся на собственный полигон предприятия.

На территории универсального производственно-перегрузочного комплекса с 2011 года работает мощный снегогенератор "Супер Кристалл", способный производить в час до 90 кубометров искусственного снега для пылеподавления при перевалке угля.

Приобретенный новый снегогенератор для специализированного комплекса, как и существующая мобильная система пылеподавления, будет работать в круглогодичном режиме. В зимний период — создавать защитную "корку" на угольных штабелях, а в летнее время — орошать их водой. Стоимость оборудования составила 6 млн рублей. На комплексе круглосуточно работают установки для очистки и циклонная система аспирации воздуха, функционирует система орошения угольных складов, состоящая из 144 пульверизаторов.

Для обеспечения экологически безопасной работы угольного терминала требуются большие объемы воды, которую после использования важно провести через многоуровневую фильтрацию. На территории "Восточного Порта" действуют восемь очистных сооружений для производственных вод и поверхностного стока. На одной из систем последовательной многоступенчатой очистки технических, сточных и ливневых вод специализированного комплекса будет установлен новый шламовый насос повышенной производительности.

АО "Восточный Порт" — единственный стивидор Приморского края, который имеет собственные водоочистные сооружения, незамерзающие зимой. Сбор воды для очистки проводится со всей территории производственных комплексов.

Напомним, 2 марта 2018 года АО "Восточный Порт" подписало трехстороннее соглашение с администрациями Приморского края и Находкинского городского округа. Общие инвестиции в реализацию природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования действующих производственных мощностей порта и строящейся Третьей очереди специализированного угольного комплекса составят около 1 млрд рублей.