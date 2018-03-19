Приморский кудоист Игорь Пермин стал победителем "Битвы Чемпионов-10". Фото: Фото из личного архива Ю. Бородия и Федерации кудо России

Престижный «Пояс Чемпиона» ему вручил министр спорта РФ Павел Колобков

19 марта, PrimaMedia. Спортсмен из Владивостока, чемпион мира и обладатель кубков мира и Азии Игорь Пермин стал победителем "Битвы Чемпионов-10" в составе сборной России. Главную награду и престижный "Пояс Чемпиона" ему вручил министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В Москве прошел международный турнир по боевым единоборствам "Битва Чемпионов-10". Во дворце спорта "Лужники" на татами и ринге чемпионы из России встретились с элитой мирового спорта из Китая, Швеции, Германии, Грузии, Бразилии. В составе семи пар участников было заявлено 14 действующих чемпионов мира и Европы.

"Битва Чемпионов" — международный турнир, в котором "Сборная России" сражается против "Сборной мира". Мероприятие организовано Российским Союзом боевых искусств.

В программе турнира состоялись поединки по джиу-джитсу, ушу (саньда), кудо, кикбоксингу, киокусинкай, тайскому боксу, боевому самбо.

В кудо честь страны защищал спортсмен из Владивостока, чемпион мира и обладатель кубков мира и Азии Игорь Пермин, воспитанник заслуженного тренера России Юрия Бородия. Ему противостоял победитель кубка мира по кудо и чемпион мира по кикбоксингу Рауль Татараули из Грузии.

В зрелищном поединке победу одержал приморский кудоист, внеся тем самым свой вклад в победу российских единоборцев. По результатам "Битвы Чемпионов-10" "Сборная России" победила "Сборную мира" со счетом 6:1.

С высоким достижением Игоря Пермина и Юрия Бородия поздравил руководитель Федерации Кудо ДВФО Александр Ясин.

— На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты являются одними из лидеров не только в нашей стране, но и в мире. И победа на таком важном турнире – еще одно подтверждение. Это большой труд всей федерации, и, конечно же, тренера и спортсмена. Желаю не останавливаться на достигнутом и добиваться новых свершений во славу дальневосточного и российского спорта, — подчеркнул Александр Ясин.