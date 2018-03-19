Сенатор Гольдштейн: Жители России сделали выбор в пользу развития и укрепления страны

19 марта, PrimaMedia. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации опубликовала предварительные результаты голосование на выборах президента Российской Федерации. Согласно данным, первое место с огромным отрывом занял Владимир Путин, за него проголосовало 76,5% избирателей. Явка на выборы составила более 67%, сообщает ИА PrimaMedia.
"На протяжении всей истории нашего государства — со времен Руси и до наших дней — Россия развивалась и укреплялась только тогда, когда во главе стоял сильный, мудрый, искренне любящий Родину руководитель. И результаты пошедшего вчера голосования говорят о том, что россияне разделяют эту точку зрения, знают это и чувствуют. Владимир Путин стал тем лидером, который вернул нашей стране статус Великой державы, тот самый статус, который был предательски сдан в 90-е годы, а страна поставлена на грань развала. Благодаря его работе сегодня мы живем в сильной стране, где есть мощная современная армия и флот, у граждан — социальные гарантии, возможность работать и достойно зарабатывать, где города благоустраиваются. И этот курс — курс на прорывное развитие и повышение качества жизни населения — будет продолжен благодаря тому выбору, который сделали жители России", — прокомментировал член Совета Федерации от ЕАО Ростислав Гольдштейн.