Сенатор Гольдштейн: Жители России сделали выбор в пользу развития и укрепления страны

Сенатор Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба сенатора

Член Совфеда РФ прокомментировал итоги выборов президента РФ

19 марта, PrimaMedia. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации опубликовала предварительные результаты голосование на выборах президента Российской Федерации. Согласно данным, первое место с огромным отрывом занял Владимир Путин, за него проголосовало 76,5% избирателей. Явка на выборы составила более 67%, сообщает ИА PrimaMedia.

"На протяжении всей истории нашего государства — со времен Руси и до наших дней — Россия развивалась и укреплялась только тогда, когда во главе стоял сильный, мудрый, искренне любящий Родину руководитель. И результаты пошедшего вчера голосования говорят о том, что россияне разделяют эту точку зрения, знают это и чувствуют. Владимир Путин стал тем лидером, который вернул нашей стране статус Великой державы, тот самый статус, который был предательски сдан в 90-е годы, а страна поставлена на грань развала. Благодаря его работе сегодня мы живем в сильной стране, где есть мощная современная армия и флот, у граждан — социальные гарантии, возможность работать и достойно зарабатывать, где города благоустраиваются. И этот курс — курс на прорывное развитие и повышение качества жизни населения — будет продолжен благодаря тому выбору, который сделали жители России", — прокомментировал член Совета Федерации от ЕАО Ростислав Гольдштейн.