Общество. 11:40

Пиратские сайты стали блокировать в четыре раза чаще

Речь идет о ресурсах, которые размещают фильмы, сериалы, книги, музыку

19 марта, PrimaMedia. За 2017 год в России заблокировали в четыре раза больше пиратских ресурсов, чем в прошлом году, заявили в Роскомнадзоре. Речь идет о сайтах, которые размещают фильмы, сериалы, книги, музыку, программы пренебрегая разрешением автора или правообладателя. К 50 % пиратского контента можно отнести кинопродукцию, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Как отмечают эксперты, сокращение доли нелегального контента влияет на рост выручки кинотеатров.

По данным Роскомнадзора, в 2017 году заблокировали 8 тысяч пиратских ресурсов, это вчетверо больше, чем годом ранее: в 2016-ом их было 2 тысячи.

О росте сборов кинотеатров в связи с блокировкой пиратских ресурсов свидетельствует отчет Фонда кино, где уточняется, что сбор кинопроката вырос на 10,9 % и составил 53,6 миллиардов рублей Посещаемость кинотеатров также выросла на 11,4 %.

Роскомнадзор отметил, что доступ к пиратским интернет-ресурсам может быть ограничен по решению суда. За неоднократные нарушения суд имеет право заблокировать ресурс на постоянной основе.

В Медиа-коммуникационном союзе (МКС) подчеркнули, что пользователи должны знать о рисках использования нелегального контента, который может принести компьютеру вредоносные программы.

Издание также отмечает, что лишь 20 % пиратского контента блокируется, оставшаяся часть удаляется в досудебном порядке по требованию правообладателей.

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