Перспективы развития региональных СМИ: Игорь Потоцкий проведет мастер-класс на МедиаФоруме

Игорь Потоцкий. Фото: Предоставлено Игорем Потоцким

Эксперт обсудит с участниками форума актуальные проблемы СМИ в регионах и пути их решения

19 марта, PrimaMedia. Председатель Комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты РФ, генеральный директор ООО "СТП Сейлз Хаус" Игорь Потоцкий примет участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов, который пройдет 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. На мероприятии эксперт расскажет об основных проблемах, поддержке и перспективах развития региональных СМИ, сообщает ИА SakhalinMedia.

Cправка: ИГОРЬ ПОТОЦКИЙ — генеральный директор компании ООО "СТП Сейлз Хаус". Закончил Институт иностранных языков имени Мориса Тореза (первый язык – португальский, второй – английский). Работал на Московском радио (вещание на заграницу). В 1990 году пришел на телевидение. Работал на программах "Эхо недели", затем в новостях на Первом канале. В течение 6 лет на НТВ вел утреннюю программу, которая называлась сначала "Финансы и бизнес", потом "Большие деньги". В 2017 году возглавил Комитет по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты РФ.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.

В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг "ФедералПресс". Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.