Новинки "Ратимир" получили Гран-при конкурса "Дальагро. Продовольствие". Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева

Жюри присвоило наивысшие награды колбасе «Курин-шарен», Карпаччо из курицы и пельменям «Русские» (ФОТО)

20 марта, PrimaMedia. Три Гран-при и золотую медаль получила продукция компании "Ратимир" в профессиональном конкурсе в рамках 19-ой международной выставки "Дальагро. Продовольствие", прошедшей 15-17 марта во Владивостоке. Лидер мясного рынка Дальнего Востока представил на суд экспертов сразу четыре гастрономические новинки, каждая из которых получила высокую оценку членов комиссии, сообщает ИА PrimaMedia.

Выставка "Дальагро. Продовольствие" развернулась в стенах ДВФУ на острове Русский в четверг, 15 марта. На протяжении трех дней более 100 компаний из России и стран АТР знакомили жителей и гостей города со своей продукцией.

Новинки «Ратимир» получили Гран-при конкурса «Дальагро. Продовольствие». Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева Стенд с продукцией от компании "Ратимир" пользовался особой популярность во время выставки. Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева Новинки «Ратимир» получили Гран-при конкурса «Дальагро. Продовольствие». Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева 1 / 3

На профессиональный конкурс компания "Ратимир" представила сразу четыре новинки: колбасу "Докторскую" в белковой оболочке, карпаччо из курицы, колбасу "Курин-Шарен" жареную и пельмени "Русские".

Как рассказала технолог компании "Ратимир" Ксения Ануфриева, каждая из позиций прошла строгий контроль качества на производстве, а высшая оценка экспертов конкурса еще раз подтвердила ее статус и безопасность для потребителя.

"Курин-Шарен жареная – это колбаса из курицы в натуральной оболочке, выпуск которой мы начали в декабре 2017 года. Карпаччо из курицы появилось совсем недавно – в 2018 году. Этот продукт не только новый и вкусный, но и диетический – в его составе отсутствуют углеводы. Копчение используется натуральное на буковой щепе из Краснодарского края, что придает мясу великолепный вкус и аромат — сказала Ксения. — Мы очень рады победе в конкурсе "Дальагро. Продовольствие", для нас очень важно, что жюри так высоко оценило наш труд. Ведь мы намеренно предоставили экспертам на оценку именно новые продукты. Даже любимая всеми "Докторская" предстала в обновленной версии – в белковой оболочке, а пельмени "Русские" — в новой форме "сатурн", благодаря которой начинка стала еще более сочной".

Новинки «Ратимир» получили Гран-при конкурса «Дальагро. Продовольствие». Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева Новинки «Ратимир» получили Гран-при конкурса «Дальагро. Продовольствие». Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева Новинки «Ратимир» получили Гран-при конкурса «Дальагро. Продовольствие». Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева Новинки «Ратимир» получили Гран-при конкурса «Дальагро. Продовольствие». Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева Новинки «Ратимир» получили Гран-при конкурса «Дальагро. Продовольствие». Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева 1 / 5

Технолог компании также добавила, что вскоре "Ратимир" представит еще больше новинок, в том числе и из мяса птицы.

"Мы развиваемся, удивляем потребителя, следуем трендам. Совсем скоро мы выпустим продукцию из мяса индейки, чем особенно порадуем приверженцев правильного питания", — поделилась Ксения Ануфриева.



Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор Пономарев. Фото: ИА PrimaMedia Анна Ерпылеева

Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор Пономарев отметил профессиональный подход в работе компании "Ратимир".

"Конкурс в рамках нашей выставки – это своего рода отчет производителей о том, что и как они делают. Они хотят знать мнение профессиональных экспертов, и наши члены жюри, на мой взгляд, оценивает их работу максимально объективно. "Ратимир" за последний год поработал хорошо, замечаний нет. Качество их продуктов действительно растет и комиссия это оценила", — сказал Виктор Пономарев.

Стоит отметить, что в состав комиссии конкурса входили представители управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края, департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ, Приморского центра стандартизации и метрологии, департамента сельского хозяйства, департамента торговли, Союза "Приморской торгово-промышленной палаты" и другие эксперты.

Справка: "Ратимир" – это вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, уникальность которого заключается в принципе замкнутого производственного цикла: от работы свинокомплекса и формирования кормовой базы до продажи готовой мясной продукции. Завод уже более 20 лет производит и предлагает потребителям качественные мясные продукты. На сегодняшний день ассортимент компании включает колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты. Также под торговой маркой "Ратимир" выпускаются полуфабрикаты из охлажденной свинины, выращенной на свинокомплексе в Спасском районе Приморья. Продукция "Ратимир" реализуется во всех населенных пунктах Дальнего Востока. Компания имеет представительства и официальных дистрибуторов в 11-ти городах. Компания "Ратимир" одной из первых в России получила право на поставки мясных изделий в страны АТР. Первые партии колбасы уже доставили в Японию и Гонконг, кроме того, предприятие получило разрешение на экспорт продукции в Сингапур, Вьетнам, Малайзию и Иран.

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