Увеличить свой доход теперь сможет каждый житель Приморского края

Получи новые компетенции, пройдя обучение по программам дополнительного профобразования в Академия профессионального роста ВГУЭС

19 марта, PrimaMedia. Наш мозг устроен так, что мы очень быстро привыкаем к тем условиям, в которых вынуждены жить. И если человеку не хватает денег, он включает режим экономии или берет дополнительную работу, сокращая временные и денежные расходы на полноценный отдых и интересный досуг. Как правило, этот путь ведет к снижению качества жизни, ухудшению здоровья, депрессии.

Но есть и другие способы увеличения дохода. Те, кто имеют денежные накопления, могут инвестировать их в бизнес или положить в банк, создать, так называемый, пассивный доход. А как быть тем людям, у которых нет финансовой подушки?

Но и здесь есть выход. Все мы работаем за деньги, обменивая свои навыки, опыт, знания, компетенции, время на денежный эквивалент. Таким образом создается активный доход.

Время – это ограниченный ресурс, а все остальное можно развивать, улучшать, приобретать, тем самым увеличивая свою стоимость на рынке труда. Чем больше у вас компетенций, тем выше стоимость часа. Следовательно, меньше времени можно работать и при этом получать больше денег.

Жители города Владивостока и Приморского края могут получить новые компетенции и увеличить свой активный доход, пройдя обучение по программам дополнительного профессионального образования в Академия профессионального роста ВГУЭС.

Набор открыт, группы практически сформированы, и уже в апреле начинаются занятия по следующим программам:

"Графический дизайнер" — 19 марта

"Дизайнер интерьеров" — с 17 апреля

"Компьютерная графика в дизайне интерьера" — с 17 апреля

"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" — с 3 апреля

"Директор по персоналу" — с 3 апреля

"Коммерческий директор" — с 3 апреля

"Управление проектами" — с 9 апреля

"Управленческий учёт" — с 9 апреля

"Менеджмент организации" — с 9 апреля

"Бухгалтерский учет для начинающих" — с 16 апреля

"Специалист по логистике" – с 14 мая

"Специалист по ВЭД" – с 19 июня

"Дизайн интерьера" – с 17 апреля

"Специалист по кадрам" – с 3 апреля

"Налоги и налогообложение" – с 14 апреля

"Финансовый анализ и аудит" – с 3 апреля

Семинары в рамках программы МВА:

"Взаимодействие бизнеса с финансовыми и кредитными институтами" – с 2 апреля

"Международная среда бизнеса" – с 16 апреля

"Свободный порт Владивосток и ТОР" – с 21 марта

Также действует постоянный набор на дистанционные программы повышения квалификации:

"Руководитель контрактной службы"

"Специалист по управлению персоналом"

"Бухгалтерский учет для начинающих"

В конце каждого учебного сезона мы анализируем отзывы наших выпускников, запросы работодателей и слушателей, изменения законодательства, экономической и политической ситуации в стране и в мире. На основе полученной информации мы актуализируем содержание наших программ, разрабатываем новые курсы.

Независимо от вашей цели, обучаясь в Академии профессионального роста ВГУЭС, вы получаете:

только актуальные знания и навыки;

практические инструменты для осуществления профессиональной деятельности;

новые полезные знакомства;

консультационное сопровождение преподавателей-практиков, являющихся ведущими профессионалами в своей области на рынке Дальнего Востока.

Выбрать нужную программу бизнес-образования и зарегистрироваться можно на сайте:

www.apr-vl.ru

Акакдемия профессионального роста ВГУЭС

Ул. Гоголя 41, ауд. 1219

Телефоны: 240-41-57, 240-42-51.