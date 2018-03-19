Увеличить свой доход теперь сможет каждый житель Приморского края

19 марта, PrimaMedia. Наш мозг устроен так, что мы очень быстро привыкаем к тем условиям, в которых вынуждены жить. И если человеку не хватает денег, он включает режим экономии или берет дополнительную работу, сокращая временные и денежные расходы на полноценный отдых и интересный досуг. Как правило, этот путь ведет к снижению качества жизни, ухудшению здоровья, депрессии.
Но есть и другие способы увеличения дохода. Те, кто имеют денежные накопления, могут инвестировать их в бизнес или положить в банк, создать, так называемый, пассивный доход. А как быть тем людям, у которых нет финансовой подушки?
Но и здесь есть выход. Все мы работаем за деньги, обменивая свои навыки, опыт, знания, компетенции, время на денежный эквивалент. Таким образом создается активный доход.
Время – это ограниченный ресурс, а все остальное можно развивать, улучшать, приобретать, тем самым увеличивая свою стоимость на рынке труда. Чем больше у вас компетенций, тем выше стоимость часа. Следовательно, меньше времени можно работать и при этом получать больше денег.
Жители города Владивостока и Приморского края могут получить новые компетенции и увеличить свой активный доход, пройдя обучение по программам дополнительного профессионального образования в Академия профессионального роста ВГУЭС.
Набор открыт, группы практически сформированы, и уже в апреле начинаются занятия по следующим программам:
"Графический дизайнер" — 19 марта
"Дизайнер интерьеров" — с 17 апреля
"Компьютерная графика в дизайне интерьера" — с 17 апреля
"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" — с 3 апреля
"Директор по персоналу" — с 3 апреля
"Коммерческий директор" — с 3 апреля
"Управление проектами" — с 9 апреля
"Управленческий учёт" — с 9 апреля
"Менеджмент организации" — с 9 апреля
"Бухгалтерский учет для начинающих" — с 16 апреля
"Специалист по логистике" – с 14 мая
"Специалист по ВЭД" – с 19 июня
"Дизайн интерьера" – с 17 апреля
"Специалист по кадрам" – с 3 апреля
"Налоги и налогообложение" – с 14 апреля
"Финансовый анализ и аудит" – с 3 апреля
Семинары в рамках программы МВА:
"Взаимодействие бизнеса с финансовыми и кредитными институтами" – с 2 апреля
"Международная среда бизнеса" – с 16 апреля
"Свободный порт Владивосток и ТОР" – с 21 марта
Также действует постоянный набор на дистанционные программы повышения квалификации:
"Руководитель контрактной службы"
"Специалист по управлению персоналом"
"Бухгалтерский учет для начинающих"
В конце каждого учебного сезона мы анализируем отзывы наших выпускников, запросы работодателей и слушателей, изменения законодательства, экономической и политической ситуации в стране и в мире. На основе полученной информации мы актуализируем содержание наших программ, разрабатываем новые курсы.
Независимо от вашей цели, обучаясь в Академии профессионального роста ВГУЭС, вы получаете:
- только актуальные знания и навыки;
- практические инструменты для осуществления профессиональной деятельности;
- новые полезные знакомства;
- консультационное сопровождение преподавателей-практиков, являющихся ведущими профессионалами в своей области на рынке Дальнего Востока.
Выбрать нужную программу бизнес-образования и зарегистрироваться можно на сайте:
Акакдемия профессионального роста ВГУЭС
Ул. Гоголя 41, ауд. 1219
Телефоны: 240-41-57, 240-42-51.