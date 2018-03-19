Минкомсвязи РФ оценил работу трансляций с избирательных участков

За работоспособностью оборудования и всех ресурсов следила команда специалистов в режиме реального времени

19 марта, PrimaMedia. В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассказали о том, что система видеонаблюдения за процессом голосования на всех избирательных участках отработала в штатном режиме. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Николая Никифорова, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

По его словам, за работоспособностью оборудования и всех ресурсов следила команда специалистов в режиме реального времени.

"Действительно, завершилось голосование по всей стране и можно констатировать, что трансляция с избирательных участков прошла в штатном режиме",— сказал Николай Никифоров.

Вместе с тем отмечается, что о возможных нарушениях в работе система видеонаблюдения поступило несколько сотен обращений, но подтвердилось лишь 18 из них. При этом, среднее время налаживания работы составило 30 минут.