Подсчет голосов. Фото: ИА PrimaMedia

Уточнены результаты президентских выборов в Приморье

"Подросли" цифры у Собчак, Титова и Явлинского, Путин потерял несколько сотых процента

19 марта, PrimaMedia. Крайизбирком уточнил результаты президентских выборов по Приморскому краю. Новые цифры, озвученные 19 марта на брифинге в 12.00 немного отличаются от тех, что были представлены в 4.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Как проходили выборы — текстовая трансляция.

Сергей Бабурин — 0,73%

Павел Грудинин — 21,39%

Владимир Жириновский — 7,06%

Владимир Путин — 65,26%

Ксения Собчак — 1,67%

Максим Сурайкин — 0,64%

Борис Титов — 0,74%

Григорий Явлинский — 0,89%

Итоговая явка в Приморье составила 61,24%.

По словам зампредседателя Крайизбиркома Ларисы Орловой, на данный момент обработано 100% бюллетеней.

Орлова отметила, что кандидат от КПРФ Павел Грудинин в этом году получил больше процентов голосов, чем Геннадий Зюганов на выборах шесть лет назад. В 2012 году Зюганов набрал 20,36%. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский не смог повторить свой результат прошлых выборов (8,69%), набрав на 1,6% меньше.

У Владимира Путина процент поддержки по сравнению с 2012 годом вырос наиболее значительно — с 57,31% до 65,26%.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

13:20

Сенатор Гольдштейн: Жители России сделали выбор в пользу развития и укрепления страны

11:20

ЦИК: Явка на выборах президента России составила более 67%

10:10

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО

09:55

Вброс бюллетеней в Артеме может обернуться уголовным делом

09:20

Картина дня

Уточнены результаты президентских выборов в Приморье

13:20

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

10:25

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

18 марта, 19:40

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке – икра за 300 рублей и пакет продуктов за 277

18 марта, 22:15

Андрей Тарасенко объявил об участии в выборах губернатора Приморского края

09:55

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО
Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia