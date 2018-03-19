Уточнены результаты президентских выборов в Приморье

19 марта, PrimaMedia. Крайизбирком уточнил результаты президентских выборов по Приморскому краю. Новые цифры, озвученные 19 марта на брифинге в 12.00 немного отличаются от тех, что были представлены в 4.00, сообщает ИА PrimaMedia.
Как проходили выборы — текстовая трансляция.
Сергей Бабурин — 0,73%
Павел Грудинин — 21,39%
Владимир Жириновский — 7,06%
Владимир Путин — 65,26%
Ксения Собчак — 1,67%
Максим Сурайкин — 0,64%
Борис Титов — 0,74%
Григорий Явлинский — 0,89%
Итоговая явка в Приморье составила 61,24%.
По словам зампредседателя Крайизбиркома Ларисы Орловой, на данный момент обработано 100% бюллетеней.
Орлова отметила, что кандидат от КПРФ Павел Грудинин в этом году получил больше процентов голосов, чем Геннадий Зюганов на выборах шесть лет назад. В 2012 году Зюганов набрал 20,36%. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский не смог повторить свой результат прошлых выборов (8,69%), набрав на 1,6% меньше.
У Владимира Путина процент поддержки по сравнению с 2012 годом вырос наиболее значительно — с 57,31% до 65,26%.