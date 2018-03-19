Нетрезвый водитель без прав врезался в ЛЭП в Приморье. Фото: пресс-служба УМВД по Приморью

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир

19 марта, PrimaMedia. 19-летний водитель в нетрезвом состоянии, сев за руль Ниссан Нуот, врезался в чугунное дорожное ограждение и столб линии электропередач в Дальнереченске. В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир иномарки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

В межмуниципальный отдел МВД России "Дальнереченский" поступило сообщение о ДТП в центральном районе городского округа.

На место происшествия прибыл наряд ДПС и бригада скорой медицинской помощи

В ходе проверки установлено: ночью 19-летний житель Дальнереченска вместе с друзьями употреблял спиртные напитки. В 05.00 утра молодые люди решили покататься по городу. Воспользовавшись тем, что мать спала, они завладели ключами от автомобиля Ниссан Нуот.

Проезжая по ул. Героев Даманского, водитель не учел погодных условий, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на чугунное дорожное ограждение и столб линии электропередач.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир иномарки. Медики, диагностировав у пострадавшего травму ключицы, направили его на амбулаторное лечение.

Полицейскими установлено, что молодой человек управлял иномаркой, не имея водительского удостоверения. Проведенное медицинское освидетельствование зафиксировало у него состояние алкогольного опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, без водительского удостоверения правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Мировым судом ему назначено 10 суток административного ареста.

За повреждение металлического ограждения, создание угрозы безопасности участникам дорожного движения, правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.