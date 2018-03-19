Промышленность Приморья выросла в первые два месяца 2018 года

Легкая промышленность. Фото: ИА PrimaMedia

Рост индекса производства к январю-февралю 2017 составил 11,3%

19 марта, PrimaMedia. Промышленность Приморья показала рост в первые два месяца 2018 года. Индекс производства "подрос" на 11,3% к январю-февралю 2017 года, рост на 16,3% зафиксирован в добывающих отраслях, на 15,2% — в электроэнергетике. В крае выросли темпы автомобильного производства, металлургии, производства одежды, мебели и компьютеров, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморскстат.

В январе-феврале 2018 года промышленными предприятиями края отгружено продукции на 46,1 млрд рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 55% всей отгруженной продукции.

Индекс производства в январе-феврале 2018 года составил 111,3% к январю-февралю 2017 года, в добывающих отраслях – 116,3%, электроэнергетике –115,2%, в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов – 110,2%, в обрабатывающих производствах – 109,3%.

Рост наблюдался в следующих производствах: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,8 раз), прочих транспортных средств и оборудования (в 1,6 раз), металлургическом производстве (в 1,5 раза), одежды (на 41%), мебели (на 7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 6%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 37%), блоков из пластмассы оконных (на 21%) и дверных (в 3,4 раза), паркета (на 14%), шпона (на 4%) и пиломатериалов (на 2%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, блоков оконных и дверных из дерева, цемента, товарного бетона и раствора строительного.

Из пищевых продуктов в январе-феврале 2018 года увеличилось производство масла растительного нерафинированного (на 49%) и рафинированного (на 27%), крупы (на 41%), мороженого (на 26%), минеральных вод (на 19%), мяса свинины (на 14%), мясных полуфабрикатов и колбасных изделий (на 8%), молока (на 7%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, рыбных продуктов, мяса и субпродуктов домашней птицы, кисломолочных продуктов, нектаров фруктовых и овощных, кондитерских изделий.

В январе-феврале 2018 года сократилась добыча каменного угля (на 25%) и прочих полезных ископаемых (на 20%). Рост наблюдался в добыче бурого угля (на 24%), а также металлических руд (на 34%).

Выпуск электроэнергии в январе-феврале 2018 года вырос к соответствующему периоду 2017 года (на 19%), теплоэнергии – на 7,2%.