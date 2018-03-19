Житель Владивостока предстанет перед судом за избиение девушки. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Владивостока предстанет перед судом за избиение девушки

Обвиняемый свою вину не признал, отрицал факт причинения телесных повреждений потерпевшей

19 марта, PrimaMedia. Первомайский районный суд Владивостока рассмотрит дело жителя краевого центра, который обвиняется в избиении девушки. В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал, отрицал факт причинения телесных повреждений потерпевшей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, преступление совершено еще 5 января 2017 года в квартире по ул. Интернациональной во Владивостоке, где фигурант временно проживал у своей знакомой.

В процессе распития спиртного между ним и подругой хозяйки квартиры, пришедшей в гости, произошел конфликт, в ходе которого мужчина сначала нанес ей руками многочисленные удары по голове. После того, как женщина упала на пол, нападавший продолжил избивать ее ногами, а затем с силой наступил своей ногой в область левого голеностопного сустава потерпевшей.

В результате таких действий женщине были причинены различные телесные повреждения, в том числе закрытая травма левого голеностопного сустава, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Прокуратурой Первомайского района Владивостока утверждено обвинительное заключение по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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