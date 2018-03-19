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Бюллетень. Фото: ИА PrimaMedia
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Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

А председатель УИКа не отстранена от обязанностей даже на время проверки

19 марта, PrimaMedia. Бюллетени, которые вбросили в урну для голосования на одном из участков в Артеме, были оригинальными. Никаких посторонних бумаг в урне не обнаружено. Об этом на брифинге журналистам сообщила заместитель председателя приморского избиркома Лариса Орлова, передает корр. ИА PrimaMedia.

"В течение дня голосования в избирательную комиссию Приморского края поступило две жалобы на УИК N326 — от представителя ЛДПР и от координатора "Национального общественного мониторинга". Указывалась одна и та же ситуация, что неустановленное лицо осуществило вброс каких-то документов в процессе голосования", — уточнила Орлова.

Как проходили выборы — текстовая трансляция.

По ее словам, на участок выезжала с проверкой лично председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

"При подсчете голосов было установлено, в первом стационарном ящике обнаружены только избирательные бюллетени установленной формы. Никаких других документов не обнаружено", — подчеркнула представитель избиркома.

С учетом информации о вбросе, УИК приняла решение о признании недействительными изъятых из этого ящика 757 бюллетеней. Итоги голосования по УИК подводили без учета этих бюллетеней.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту вброса. Даже на время этой проверки председатель участковой комиссии не отстранена от своих обязанностей. Как уточнила Лариса Орлова, обычно комиссия прекращает свои полномочия в течение 10 дней после выборов. Но в случае возбуждения уголовного дела этот период продлевается.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, около 14.35 в участковой избирательной комиссии №326, находящеюся в Артемовском городском округе по адресу ул. Волочаевская, 42, камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии.

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