В выборе будущего России сахалинцы проявили солидарность со всей страной - Андрей Хапочкин

Андрей Хапочкин. Фото: предоставлено пресс-службой Сахалинской областной думы

За действующего президента России Владимира Путина проголосовали почти 67% островитян

19 марта, PrimaMedia. Жители Сахалинской области вместе со всей страной приняли участие в выборах президента России. В итоге за действующего президента России Владимира Путина проголосовали почти 67% сахалинцев и курильчан. Второе место островитяне отдали представителю КПРФ Павлу Грудинину, собравшему около 18% голосов, 8% у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Ксения Собчак набрала 1,69% голосов. Остальные кандидаты не перешагнули порог в 1%. Свой комментарий по этому поводу дал председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

"Выборы президента России стали важнейшим политическим событием в нашей стране, определяющие путь нашего государства на ближайшие шесть лет", – уверен Андрей Хапочкин.

"В выборе будущего развития России сахалинцы и курильчане проявили солидарность со всей страной отдав подавляющее большинство голосов за Владимира Путина, который в итоге одержал убедительную победу. Я хочу от лица всех депутатов областной думы, регионального отделения партии "Единая Россия" поблагодарить всех жителей островного региона принявших участие в этом важном событии, а также гостей Сахалинской области, отдавших свои голоса за будущее нашего государства. Я уверен, что курс, который избранный президент России четко обозначил в недавнем послании Федеральному собранию, позволит нашему государству и Сахалинской области продолжить уверенный путь стабильного развития и процветания, несмотря на сложности, связанные с обострением международной обстановки", — подчеркнул спикер островного парламента.

Отметим, что президентская кампания в России прошла с использованием передовых цифровых технологий. За ходом голосования можно было наблюдать в режиме реального времени, что позволило обеспечить беспрецедентную открытость и чистоту нынешней избирательной кампании. Очень важно и то, что власти приложили значительные усилия, чтобы день выборов запомнился жителям как добрый и яркий праздник, и это позволило значительно повысить явку, на участки в Сахалинской области пришли 61,2% от числа зарегистрированных избирателей. Наиболее высокая явка зафиксирована в Курильском, Южно-Курильском, Ногликском и Смирныховском районах.

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