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Япония продолжит переговоры с Россией по спорным островам

С таким заявлением выступил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга

19 марта, PrimaMedia. Япония продолжит работать над развитием отношений с Россией и намерена продолжить переговоры по спорным территориям. С таким заявлением выступил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Мы хотим еще более продвигать сотрудничество, направленное на развитие японо-российских отношений", — приводит РИА "Новости" слова политика.

Он подчеркнул, что Токио будет "настойчиво проводить переговоры" по Южным Курилам, которые японские власти считают своей территорией.

Это заявление был сделано в свете прошедших в России выборов президента. По последним данным, ЦИК РФ завершил обработку 99% проколов избирательных комиссий. Лидирует с большим отрывом действующий глава государства Владимир Путин (76,6%).

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако их принадлежность оспаривается Японией.

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