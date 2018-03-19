До матча осталось

Десятки УК и ТСЖ Владивостока, плохо убравших снег, попали в поле зрения прокуратуры. Фото: ИА PrimaMedia

Десятки УК и ТСЖ Владивостока, плохо убравших снег, попали в поле зрения прокуратуры

Те управляющие компании, которые не обеспечили своевременную уборку, привлекают к административной ответственности

19 марта, PrimaMedia. За недобросовестную работу во время снегопада управляющим компаниям Владивостока придется ответить перед городской прокуратурой. Среди "плохишей" – УК "Влад Дом", "Уют", "Жилищные услуги", управляющая компания Первомайского района, "Комплекс коммунальных услуг", управляющая компания Фрунзенского района, УК "Эту", управляющая компания Советского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На минувшей неделе прокуратура города совместно с административно-территориальными управлениями выезжали на проверки придомовых территорий. Те управляющие компании, которые не обеспечили своевременную уборку снега и наледи, привлекают к административной ответственности.

Помимо управляющих компаний к ответственности будут привлечены также ТСЖ и ЖСК. К примеру, плохо убрали снег ТСЖ Ленинского района: дома по адресам Шилкинская, 4, 5, 6, 11, 11а и 56, Толстого, 38, 40, 43, 43а и 44, Партизанский проспект, 28.

Также в число нарушителей вошло ТСЖ "Аврора" с домом ул. Авроровской, 17, во Фрунзенском районе. По всем перечисленных адресам не были очищены дорожки, лестницы и даже входы в подъезды. Между тем, кроме всего перечисленного УК и ТСЖ обязаны также принимать меры по уборке сосулек с крыш домов, а также ограждению опасных участков, на которые они могут упасть.

"Прокурором Первореченского района подготовлено 20 материалов на УК, ТСЖ и ЖСК за неубранные вовремя снег и наледь. Среди нарушителей оказались УК Первореченского района с домами по Сабанеева, 19, 21 и 23, Постышева, 45, 49 и 19, Луговой, 64, 68 и 70, управляющая компания "Жилищные услуги" с домами № 94 и 136 по Океанскому проспекту, а также ЖСК "Мечта" (проспект 100-летия Владивостока, 72), ЖСК "Рассвет" (проспект 100-летия Владивостока, 70), ТСЖ "Аркада Хаус" (Ильичева, 4), ТСЖ "Острякова, 28", ТСЖ "Юпитер" (Амурская, 82), ТСЖ "Девяностый" (Океанский проспект, 90), ТСЖ "Надежда" (Фирсова, 8-б), ТСЖ "Сабанеева, 15" и управляющая компания "Океан" (2-я Круговая, 11)", – сообщили в АТУ Первореченского района.

Есть среди обслуживающих организаций и те, кто вовремя убрал снег и наледь, и со своим обязанностями справился хорошо. Это ТСЖ Сабанеева, 13, где не только очистили подходы к домам, тротуары, но и всю проезжую часть на своей территории. Достойно справились с уборкой снега управляющая компания "Дальневосточные коммунальные системы" и муниципальная управляющая компания "Центральный". Положительно оценена работа ТСЖ "Берег" с домом № 52 по ул. Станюковича и управляющая компания 71-го микрорайона.

К слову, помимо управляющих компаний меры по уборке снега и наледи обязаны также принимать компании и организации всех форм собственности. За непринятие мер им тоже грозит административная ответственность.

"Недобросовестные компании и организации выявляем как в ходе ежедневных плановых обходов территорий, так и по жалобам жителей: такие сообщения поступают в администрацию города, в том числе Единую дежурную диспетчерскую службу", – добавили в административно-территориальном управлении Фрунзенского района Владивостока.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

В Советском районе Владивостока пешеходы до сих пор ходят по сугробам и "чаче"

Виновные в неубранных дворах и тротуарах Владивостока ответят перед прокуратурой

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Владельца кафе у рынка на Спортивной оштрафуют за сброс мусора в речку Объяснения

03 марта, 13:15

Житель КНР заплатил 5,5 млн рублей, чтобы уехать из Приморья на родину встречать Новый год

19 февраля, 15:25

Картина дня

Лидеры и аудсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

13:20

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

10:25

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

18 марта, 19:40

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке – икра за 300 рублей и пакет продуктов за 277

18 марта, 22:15

Андрей Тарасенко объявил об участии в выборах губернатора Приморского края

09:55

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО
Зубы за один день – зубы на один день?
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia