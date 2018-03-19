Десятки УК и ТСЖ Владивостока, плохо убравших снег, попали в поле зрения прокуратуры. Фото: ИА PrimaMedia

Те управляющие компании, которые не обеспечили своевременную уборку, привлекают к административной ответственности

19 марта, PrimaMedia. За недобросовестную работу во время снегопада управляющим компаниям Владивостока придется ответить перед городской прокуратурой. Среди "плохишей" – УК "Влад Дом", "Уют", "Жилищные услуги", управляющая компания Первомайского района, "Комплекс коммунальных услуг", управляющая компания Фрунзенского района, УК "Эту", управляющая компания Советского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На минувшей неделе прокуратура города совместно с административно-территориальными управлениями выезжали на проверки придомовых территорий. Те управляющие компании, которые не обеспечили своевременную уборку снега и наледи, привлекают к административной ответственности.

Помимо управляющих компаний к ответственности будут привлечены также ТСЖ и ЖСК. К примеру, плохо убрали снег ТСЖ Ленинского района: дома по адресам Шилкинская, 4, 5, 6, 11, 11а и 56, Толстого, 38, 40, 43, 43а и 44, Партизанский проспект, 28.

Также в число нарушителей вошло ТСЖ "Аврора" с домом ул. Авроровской, 17, во Фрунзенском районе. По всем перечисленных адресам не были очищены дорожки, лестницы и даже входы в подъезды. Между тем, кроме всего перечисленного УК и ТСЖ обязаны также принимать меры по уборке сосулек с крыш домов, а также ограждению опасных участков, на которые они могут упасть.

"Прокурором Первореченского района подготовлено 20 материалов на УК, ТСЖ и ЖСК за неубранные вовремя снег и наледь. Среди нарушителей оказались УК Первореченского района с домами по Сабанеева, 19, 21 и 23, Постышева, 45, 49 и 19, Луговой, 64, 68 и 70, управляющая компания "Жилищные услуги" с домами № 94 и 136 по Океанскому проспекту, а также ЖСК "Мечта" (проспект 100-летия Владивостока, 72), ЖСК "Рассвет" (проспект 100-летия Владивостока, 70), ТСЖ "Аркада Хаус" (Ильичева, 4), ТСЖ "Острякова, 28", ТСЖ "Юпитер" (Амурская, 82), ТСЖ "Девяностый" (Океанский проспект, 90), ТСЖ "Надежда" (Фирсова, 8-б), ТСЖ "Сабанеева, 15" и управляющая компания "Океан" (2-я Круговая, 11)", – сообщили в АТУ Первореченского района.

Есть среди обслуживающих организаций и те, кто вовремя убрал снег и наледь, и со своим обязанностями справился хорошо. Это ТСЖ Сабанеева, 13, где не только очистили подходы к домам, тротуары, но и всю проезжую часть на своей территории. Достойно справились с уборкой снега управляющая компания "Дальневосточные коммунальные системы" и муниципальная управляющая компания "Центральный". Положительно оценена работа ТСЖ "Берег" с домом № 52 по ул. Станюковича и управляющая компания 71-го микрорайона.

К слову, помимо управляющих компаний меры по уборке снега и наледи обязаны также принимать компании и организации всех форм собственности. За непринятие мер им тоже грозит административная ответственность.

"Недобросовестные компании и организации выявляем как в ходе ежедневных плановых обходов территорий, так и по жалобам жителей: такие сообщения поступают в администрацию города, в том числе Единую дежурную диспетчерскую службу", – добавили в административно-территориальном управлении Фрунзенского района Владивостока.