Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

Якутия «покраснела», Приморье и Хабаровск идут ноздря в ноздрю, а в одном регионе второе место получил Жириновский

19 марта, PrimaMedia. В Российской Федерации продолжают подводить итоги выборов главы государства, которые состоялись 18 марта. Согласно данным ЦИК, победу в выборах одержал Владимир Путин. За него проголосовали 76,65% (55 740 445 человек) при явке более 67%, за Павла Грудинина – 11, 81% (8 587 475 человек), за Владимира Жириновского свой голос отдали 5,67% (4 123 868 человек). ИА PrimaMedia проанализировало данные по голосованию на Дальнем Востоке. Самая высокая явка зафиксирована в Чукотском АО, единственном субъекте ДФО, где Грудинин не получил второго места. А самая низкая поддержка Путина среди субъектов ДФО – в Якутии. Приморье и Хабаровский край и на выборах соревновались: разница в голосах за Путина между этими регионами практически отсутствует.

Лидеры явки и где Грудинин провалился

Беспрекословный лидер по явке на Дальнем Востоке – Чукотка. Общий вклад в электоральную карту незначителен, т.к. территория одна из самых малонаселенных, тем не менее цифры показывают и высокую активность на выборах и такую же поддержку Владимира Путина. Явка в Чукотском АО составила 82,26%. Действующий президент получил 82,31%. На втором месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, за которого на Чукотке проголосовало 9,32%. И только третье место получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 5,86%. В остальных регионах ДФО расклад соответствует общероссийскому: Путин – на первом месте, Грудинин – на втором, Жириновский – с бронзой на третьем.

На втором месте по явке находится Магаданская область, где в голосовании приняло участие 71,91% избирателей. Здесь же и второй результат за Владимира Путина – 72,3%. Грудинина на Колыме поддержало 14,05% избирателей. Жириновский получил 8,38%.

Особенности Саха

Республика Саха (Якутия) показала хороший результат по явке – 71,11%. Это третий результат в ДФО. При этом для Якутии оказался характерным невысокий в разрезе дальневосточных субъектов процент за президента РФ Владимира Путина. Уровень поддержки высокий – 64,31%, но на Дальнем Востоке это самый низкий показатель. При этом показатель кандидата от КПРФ Павла Грудинина в Якутии – самый высокий в ДФО. За "красного" бизнесмена проголосовало 27,39%. За Жириновского в Якутии самый низкий процент на Дальнем Востоке – 3,91%.

Аутсайдеры явки

Самая низкая явка среди дальневосточных субъектов – в Еврейской автономной области. В голосовании приняло участие 60,25% избирателей. При этом за Владимира Путина в ЕАО проголосовало 67,48% избирателей (четвертый результат в ДФО).

Следующий результат с конца по явке – в Сахалинской области, где на участки пришло 61,22%. За Владимира Путина на островных территориях в разрезе ДФО средний – 66,9%.

Приморье не уступает Хабаровскому краю и наоборот

Тот случай, когда соревнование идет не только в том, чья столица круче, и где должна быть столица Дальнего Востока, но и в том, чтобы не результат на выборах был "не хуже, чем у них". Так, в общем-то, было всегда. До последнего момента были опасения, что Приморье может выступить на президентских выборах хуже, чем Хабаровский край. Тут дело и в смене власти в регионе (на настроения, возможно, влияет хорошо, но на организационные моменты – не всегда), и вообще в том, что на протяжении определенного времени в Приморье по линии внутренней политики был провал. Но результаты голосования 18 марта показали, что Хабаровский край и Приморье идут, грубо говоря, ноздря в ноздрю. Во всяком случае, в голосовании за главного кандидата.

Явка в Хабаровском крае составила 64,23%. В Приморье на участки пришло 61,24% избирателей. За самовыдвиженца Владимира Путина в Хабаровском крае проголосовало 65,78% избирателей (426 385 человек). В Приморском крае – 65,26%, а в абсолютных цифрах это на 150 тысяч больше, чем у соседей (585 771 человек).

За Грудинина в Хабаровском крае – 18,42% голосов, за Жириновского – 9,32 %.

Несколько слов о Приморье и Владивостоке

Отдельно выделим Владивосток. Город смог превзойти самого себя. Во время на прошлых выборах президента в 2012 году явка во Владивостоке составила 51,4%. В 2018 году явка пошла вверх – на участки во Владивостоке пришло 57,2% избирателей. Улучшился и результат Путина в краевой столице. По сравнению с 2012 годом Владимир Путин прибавил во Владивостоке 17 пунктов и получил 64%. За Павла Грудинина во Владивостоке проголосовало 22,19%. ЛДПР откровенно сдала позиции в краевой столице. Если на местных и региональных выборах у "соколов Жириновского" в последние годы позиции окрепли, то президентская кампания во Владивостоке для лидера партии оказалась провальной. За Жириновского в центре Приморья проголосовало 5,78%.

Всего по краю лидер ЛДПР получил 7,07%. А вот за Грудинина проголосовало 21,39%. И это второй результат за кандидата от КПРФ на Дальнем Востоке после Якутии.

В разрезе муниципалитетов статистика по явке не изменилась. По словам зампреда Избирательной комиссии Приморья Ларисы Орловой, превысили 70% барьер по явке Спасск-Дальний (71,15%), Дальнереченский район (70,52%) и Октябрьский район (70,33%). Аутсайдер – Партизанский городской округ с явкой в 52,46%.

Лидеры голосования за Владимира Путина в Приморье: Дальнереченский район (74,72%), Ханкайский район (71,14%), Чугуевский район (71,07%), Октябрьский район (70,32%), Уссурийск (69,84%), Хорольский район (69,74%), Артем (69,73%) и Анучинский район (69,29%). Меньше 60% Путин набрал в Пожарском (57,58%), Ольгинском (58,71%), Кавалеровском районах (59,29%) и Дальнегорске (59,9%).

"Золотая середина"

В Амурской области явка составила 62,15%, что больше показателя выборов 2012 года (60,39 %). По предварительным данным, за Владимира Путина на президентских выборах отдали голоса 67,04 % избирателей Приамурья. Павел Грудинин (КПРФ) набрал 18,62%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 9,61%.

На Камчатке в голосовании по выборам президента приняли участие 67,74% избирателей. За Владимира Путина свои голоса отдали 69,44% камчатцев, за Павла Грудинина — 16,95%, за Владимира Жириновского — 8,48%.

Эффект Собчак

Кандидату от "Гражданской инициативы", единственной женщине в этой предвыборной гонке Ксении Собчакудалось занять четвертое место с показателем по стране 1,67%.

Дальний Восток в поддержке Собчак был единодушен со страной. В Хабаровском крае за нее проголосовало 1,73%, в Сахалинской области – 1,69%, в Приморье – 1,67%, в Якутии – 1,65%, на Камчатке – 1,57%, на Колыме – 1,36%, на Чукотке – 1,3%, в Амурской области – 1,12% избирателей. Самый низкий процент у Ксении Собчак на Дальнем Востоке – в ЕАО, где за нее проголосовало 0,99% избирателей.

Остальные кандидаты – Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Борис Титов ("Партия Роста") получили менее 1%.