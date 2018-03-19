Зарплаты за год в России выросли на 7%

В течение 2017 года в стране увеличились средние заработные платы на 2,4 тысячи рублей

19 марта, PrimaMedia. В течение 2017 года в России увеличились средние заработные платы на 2,4 тысячи рублей или на 7 %, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Отметим, что номинальная начисленная зарплата увеличилась до 39,1 тысячи рублей на одного работника в месяц. Кроме того, работодатели сократили просроченную задолженность перед сотрудниками практически на 9 %, или на 239 млн рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект итогового доклада о результатах деятельности Минтруда.

Назначенные пенсии в среднем выросли на 7,4 %, до 13,3 тысяч рублей. Их реальный размер увеличился на 3,6 %.