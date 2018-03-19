До матча осталось

В школьном референдуме во Владивостоке приняли участие больше 40 тысяч человек. Фото: пресс-служба мэрии

В школьном референдуме во Владивостоке приняли участие больше 40 тысяч человек

Окончательные итоги школьного референдума будут подведены 20 марта

19 марта, PrimaMedia. В школьном референдуме, прошедшем во Владивостоке 18 марта, приняли участие 40 тысяч 949 человек. Краевая столица вошла в число 12 муниципалитетов Приморья, которые выразили желание принять участие во всероссийском проекте. Каждый муниципалитет вынес на голосование свои вопросы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Во Владивостоке их было два: "Считаете ли вы целесообразным перенести начало учебного года на 15 сентября?" и "Поддерживаете ли вы идею замены бумажных учебников на электронные?".

Как сообщили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, голосование успешно прошло в 76-ти муниципальных школах города. Ответить на вопросы могли не только родители, чьи дети посещают данное учебное заведение, но и другие мамы и папы, которые пришли голосовать на участок.

Для этого необходимо было заполнить бюллетень и опустить его в специальную урну. Окончательные итоги школьного референдума будут подведены завтра, 20 марта.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Школьные референдумы в Приморье: перенести каникулы, ввести форму и отобрать телефоны

Школьники и родители Владивостока решат вопрос о переносе начала учебного года

Приморцам предложат высказать мнение о переносе каникул на школьном референдуме

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

В школах Владивостока поставили металлодетекторы. После выборов их обещают убрать

16 марта, 19:35

ЕГЭ для взрослых во Владивостоке: стресс, проверка на "шпоры" и странные задания

01 марта, 12:45

От алгебры до ислама: в школы Владивостока закупят 159 тысяч учебников на 62 млн рублей

27 февраля, 11:40

Набор в «Медиашколу: Дальневосточный репортер» стартует на Медиафоруме в Хабаровске

23 февраля, 14:50

Школу во Владивостоке закрыли на карантин из-за инфекции

21 февраля, 16:05

Картина дня

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

13:20

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

10:25

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

18 марта, 19:40

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке – икра за 300 рублей и пакет продуктов за 277

18 марта, 22:15

Андрей Тарасенко объявил об участии в выборах губернатора Приморского края

09:55

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО
Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia