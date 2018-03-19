В школьном референдуме во Владивостоке приняли участие больше 40 тысяч человек

19 марта, PrimaMedia. В школьном референдуме, прошедшем во Владивостоке 18 марта, приняли участие 40 тысяч 949 человек. Краевая столица вошла в число 12 муниципалитетов Приморья, которые выразили желание принять участие во всероссийском проекте. Каждый муниципалитет вынес на голосование свои вопросы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Во Владивостоке их было два: "Считаете ли вы целесообразным перенести начало учебного года на 15 сентября?" и "Поддерживаете ли вы идею замены бумажных учебников на электронные?".
Как сообщили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, голосование успешно прошло в 76-ти муниципальных школах города. Ответить на вопросы могли не только родители, чьи дети посещают данное учебное заведение, но и другие мамы и папы, которые пришли голосовать на участок.
Для этого необходимо было заполнить бюллетень и опустить его в специальную урну. Окончательные итоги школьного референдума будут подведены завтра, 20 марта.