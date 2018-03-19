Россияне за год потратили на мобильные приложения полмиллиарда долларов

Траты россиян вывели страну в пятерку по наибольшему количеству загрузок

19 марта, PrimaMedia. Около 500 млн долларов (28,7 млрд рублей) в 2017 году потратили жители России на покупку мобильных приложений. Это на 40% больше, чем годом ранее. Траты россиян вывели Россию в пятерку государств по наибольшему количеству загрузок приложений. По этому показателю РФ уступает только Китаю, Индии, США и Бразилии, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

В топ-20 популярных приложений в России впервые вошел китайский сервис ShareIt. Он позволяет обмениваться файлами через Wi-Fi. При этом большую часть рейтинга занимают отечественные приложения.

В числе лидеров WhatsApp, приложение VK, Viber, "Сбербанк Онлайн" и "Юла".