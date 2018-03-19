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"Приморскуголь" в год юбилея: 75 лет ради света и тепла. Фото: ИА PrimaMedia

«Приморскуголь» в год юбилея: 75 лет ради света и тепла

Вместе со страной шахтеры Приморья прошли нелегкий путь, оставив славный след в истории угледобычи России

19 марта, PrimaMedia. Приказ Наркомугля № 96 от 18 марта 1943 года объединил в составе комбината "Приморскуголь" все предприятия угольной промышленности Приморского края: тресты "Артемуголь", "Сучануголь" и "Дальшахтострой", шахтоуправления Ворошиловское и Липовецкое, завод "Металлист" во Владивостоке. В 2018 году "Приморскуголь" отмечает 75-летие, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ООО "Приморскуголь".

В период 1960-х годов приморские шахтеры добивались результатов высокопроизводительной работы в масштабах не только региона, но и всей страны. Ярким примером стал труд бригады Героя социалистического труда Василия Зубана, которая в 1966 году на шахте "Подгородненская" поставила рекорд всесоюзного значения, достигнув 25-тысячного рубежа добычи в месяц. Тем самым престиж шахтеров "Приморскугля" был поднят на исключительную высоту.

Вслед за "золотым" веком угольной промышленности коллективы предприятий "Приморскугля" мужественно выдержали годы тяжелого кризиса 1990-х годов, смогли выстоять и сохранить преданность горняцкому делу.

В начале XXI века "Приморскуголь" – на этапе нового развития. С 2003 года – компания в составе АО "Сибирская угольная энергетическая компания", одного из крупнейших угледобытчиков мира.

С приходом СУЭК приморские предприятия, построенные десятилетия назад, переживают новое рождение. Проводится мощное техническое обновление производственных активов.

Добыча угля

Добыча угля. Фото: ИА PrimaMedia

Важной вехой в истории угольной отрасли Приморского края стало достижение уровня годовой добычи 5,7 млн тонн в 2011 году. Максимальный уровень добычи был достигнут в разрезоуправлении "Новошахтинское" (основном производственном активе компании) — более 4,5 млн тонн.

За период в составе СУЭК в РУ "Новошахтинское" реализуется программа техперевооружения, в рамках которой увеличен парк большегрузных машин; произведена замена экскаваторов с прямой мехлопатой на гидравлические экскаваторы с обратной лопатой, что позволило сократить потери угля и стабилизировать ведение горных работ. На предприятии введен в эксплуатацию конвейерный комплекс по бесперебойной доставке добытого угля на технологический комплекс поверхности, для его последующей переработки и отгрузки потребителям.

В 2017 году РУ "Новошахтинское" установило рекорд по отгрузке угля за месяц в объеме 525 тысяч тонн. Подобный результат установлен впервые в истории предприятия.

В 2017 году на Липовецком месторождении был построен и выдал первую тонну угля новый угольный разрез в Приморье – "Некковый" (единственный производитель каменного угля в крае).

Угольный разрез "Некковый"

Угольный разрез "Некковый". Фото: ИА PrimaMedia

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