«Столбовые романы» Евгения Ерёмина полетят на воздушных шарах из Владивостока в Японию

Выставка "Столбовые романы". Фото: Предоставлено Александром Городним

По замыслу автора футуристической выставки, попутный ветер должен помочь межкультурному обмену

20 марта, PrimaMedia. Закрытие нынешней футуристической выставки благовещенского рок-барда Евгения Ерёмина во владивостокском центре современного искусства "Артэтаж" ознаменуется запуском в небо всех экспонатов и сборным концертом, в котором поучаствуют представители приморской андеграундной сцены. Воздушные шары должны унести "столбовые романы" в сторону Японии, сообщает ИА PrimaMedia.

"У нас же сейчас перекрестный Год культуры России и Японии! Вот мы и задумали такой необычный жест межкультурного обмена — первую международную летучую выставку литературного стрит-арта", — говорит Евгений Еремин.

Термин "Столбовые романы" автор объясняет просто – придумав жанр ультракороткого литературного произведения еще в 2008 году, самое первое из них Ерёмин расклеил на фонарных столбах в Благовещенске. Тот "роман" назывался "Страх" и состоял из одной фразы – "А ить мы жить-то боимся…" Этот культурный жест оценила общественность – и новоявленный футурист, дав целый ряд телевизионных и газетных интервью, продолжил экспериментировать с минималистскими формами.

Евгений Еремин на открытии собственной выставки. Фото: Юлия Мирская Выставка Евгения Еремина "Столбовые романы". Фото: Предоставлено Александром Городним Выставка Евгения Еремина "Столбовые романы". Фото: Предоставлено Александром Городним Выставка Евгения Еремина "Столбовые романы". Фото: Предоставлено Александром Городним 1 / 4

"Идею этой выставки Евгений предложил "Артэтажу" еще в середине 2017 года, — рассказал директор галереи Александр Городний. – Мне она показалась интересной, поскольку футуристы в начале прошлого века оживляли культурную жизнь Владивостока, и футуризм отлично вписывается в концепцию музея современного искусства сегодня. Тема остается актуальной спустя сто лет. Открытие было приурочено к столетию со дня выхода первого декрета русских футуристов "О демократизации искусств".

На открытии "гастрольной" выставки Евгения Ерёмина выступили приморские авторы-исполнители – Анатолий Погодаев, Сергей Рыбалка, Виталий Слабинский, Вячеслав Ташкинов, Ольга Белоглазкина. Спел свои песни и инициатор выставки. Спектр его талантов вообще довольно широк: от минималистических одностраничных романов до кандидатской диссертации по библейским образам в творчестве Бориса Гребенщикова. Диссертацию Евгений защитил в Москве 8 лет назад.

Концерт ожидается и на закрытии выставки 25 марта. По словам Евгения, песни повторяться не будут. А в финале собравшиеся запустят в небо воздушные шары с прикрепленными к ним текстами, снятыми со стен галерейного зала.

Справка: первый декрет русских футуристов "О демократизации искусств" вышел 15 марта 1918 года. В нем провозглашалась отмена "проживания" искусства во дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах.

"Во имя великой поступи равенства каждого пред культурой Свободное Слово творческой личности пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан. Художники и писатели обязаны немедля взять горшки с красками и кистями своего мастерства иллюминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов", — говорилось в документе, созданном Владимиром Маяковским, Давидом Бурлюком и Василием Каменским сто лет назад.