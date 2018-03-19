До матча осталось

Ксения Собчак. Фото: https://sobchakprotivvseh.ru

Известно, где в Приморье больше всего хотели видеть президентом РФ экс-ведущую «Дома-2»

Количество голосов за Ксению Собчак в регионе почти сравнялось с числом недействительных бюллетеней

19 марта, PrimaMedia. На выборах президента РФ экс-ведущую "Дома-2" Ксению Собчак поддержали более 15 тысяч приморцев. Количество голосов за "кандидатапротиввсех" почти сравнялось с числом бюллетеней, признанных недействительными, сообщает ИА PrimaMedia.

В процентном соотношении Собчак получила 1,67% голосов проголосовавших в Приморье, но во Владивостоке эта цифра была куда выше. Так, 3,66% (1160) избирателей проголосовали за Собчак во Фрунзенском районе Владивостока; 3,08% (1912) — в Ленинском; 2,69% (1678) — в Первореченском; 2,51% (1256) — в Советском; 2,27% -(1265) в Первомайском.

Меньше всего избирателей отдали свои голоса за политического новичка в Дальнереченском районе – 0,65% (38).

Напомним, известность Ксения Собчак получила после того, как в 2004 году стала ведущей реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ (проект покинула в 2012 году). Также Ксения была ведущей таких реалити-шоу, как "Блондинка в шоколаде", "Кто не хочет стать миллионером", "Последний герой-6", "Две звезды", "Топ-модель по-русски" и другие, выпускала книги, снималась в фильмах.

На выборах-2018 Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") позиционировала себя как "кандидат против всех". Что интересно, количество проголосовавших за Собчак в Приморье лишь ненамного превысило число бюллетеней, признанных в регионе недействительными, а их было 14,5 тысяч.

Согласно данным крайизбиркома, Собчак в Приморье набрала больше голосов, чем Сергей Бабурин (0,73%%), Максим Сурайкин (0,64%), Борис Титов (0,74%) и Григорий Явлинский (0,89%).

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

15:15

В выборе будущего России сахалинцы проявили солидарность со всей страной - Андрей Хапочкин

13:35

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

13:20

Уточнены результаты президентских выборов в Приморье

12:30

Сенатор Гольдштейн: Жители России сделали выбор в пользу развития и укрепления страны

11:20

Картина дня

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

13:20

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

10:25

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

18 марта, 19:40

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке – икра за 300 рублей и пакет продуктов за 277

18 марта, 22:15

Андрей Тарасенко объявил об участии в выборах губернатора Приморского края

09:55

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО
Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia