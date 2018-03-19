Известно, где в Приморье больше всего хотели видеть президентом РФ экс-ведущую «Дома-2»

Ксения Собчак. Фото: https://sobchakprotivvseh.ru

Количество голосов за Ксению Собчак в регионе почти сравнялось с числом недействительных бюллетеней

19 марта, PrimaMedia. На выборах президента РФ экс-ведущую "Дома-2" Ксению Собчак поддержали более 15 тысяч приморцев. Количество голосов за "кандидатапротиввсех" почти сравнялось с числом бюллетеней, признанных недействительными, сообщает ИА PrimaMedia.

В процентном соотношении Собчак получила 1,67% голосов проголосовавших в Приморье, но во Владивостоке эта цифра была куда выше. Так, 3,66% (1160) избирателей проголосовали за Собчак во Фрунзенском районе Владивостока; 3,08% (1912) — в Ленинском; 2,69% (1678) — в Первореченском; 2,51% (1256) — в Советском; 2,27% -(1265) в Первомайском.

Меньше всего избирателей отдали свои голоса за политического новичка в Дальнереченском районе – 0,65% (38).

Напомним, известность Ксения Собчак получила после того, как в 2004 году стала ведущей реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ (проект покинула в 2012 году). Также Ксения была ведущей таких реалити-шоу, как "Блондинка в шоколаде", "Кто не хочет стать миллионером", "Последний герой-6", "Две звезды", "Топ-модель по-русски" и другие, выпускала книги, снималась в фильмах.

На выборах-2018 Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") позиционировала себя как "кандидат против всех". Что интересно, количество проголосовавших за Собчак в Приморье лишь ненамного превысило число бюллетеней, признанных в регионе недействительными, а их было 14,5 тысяч.

Согласно данным крайизбиркома, Собчак в Приморье набрала больше голосов, чем Сергей Бабурин (0,73%%), Максим Сурайкин (0,64%), Борис Титов (0,74%) и Григорий Явлинский (0,89%).