До матча осталось

Точная копия Boeing-777-300 в масштабе 1:32. Фото: пресс-служба компании "Аэрофлот"

Выставка «Аэрофлот – 95 лет вместе с Вами» работает в международном аэропорту Владивостока

В экспозицию включены 24 фотографии, предоставленные дальневосточными фотохудожниками и споттерами

19 марта, PrimaMedia. Новая экспозиция "Аэрофлот – 95 лет вместе с Вами" открылась в выставочной зоне Международного аэропорта Владивосток. Арт-проект приурочен к 95-летнему юбилею авиаперевозчика, который отмечался 17 марта. Выставка расположена на первом этаже терминала в общей зоне и доступна круглосуточно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Аэрофлот".

На снимках запечатлены самолеты авиакомпании в небе и на земле, инфраструктура, летные экипажи и специалисты наземного обслуживания воздушных судов. Место действия всех снимков — аэропорт Владивостока.

1 / 4

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Аэрофлот", всего для размещения на выставке было предоставлено более тысячи творческих работ, каждая по-своему уникальна, и чтобы выбрать лучшие из лучших была проведена масштабная отборочная кампания с привлечением пассажиров и партнеров "Аэрофлота".

Один из главных экспонатов выставки — модель пассажирского самолета "Аэрофлота", которая сразу стала очень популярна у пассажиров, особенно у юных путешественников. Это точная копия Boeing-777-300 в масштабе 1:32, который входит в состав авиапарка компании и регулярно совершает полеты во Владивосток.

1 / 3

Отметим, сегодня "Аэрофлот" располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 230 воздушных судов.

Организатором выставки выступил филиал ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" во Владивостоке при поддержке АО "Международный аэропорт Владивосток".

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Аэрофлот" поздравил юбилейных пассажиров в аэропорту Владивостока

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Женская команда по американскому футболу из Владивостока устроила шоу в честь 8 Марта

11 марта, 11:30

Картина дня

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

13:20

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

10:25

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

18 марта, 19:40

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке – икра за 300 рублей и пакет продуктов за 277

18 марта, 22:15

Андрей Тарасенко объявил об участии в выборах губернатора Приморского края

09:55

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО
Выставка "Дальагро. Продовольствие" представила стенды с лучшей продукцией Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia