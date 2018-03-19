Выставка «Аэрофлот – 95 лет вместе с Вами» работает в международном аэропорту Владивостока

Точная копия Boeing-777-300 в масштабе 1:32. Фото: пресс-служба компании "Аэрофлот"

В экспозицию включены 24 фотографии, предоставленные дальневосточными фотохудожниками и споттерами

19 марта, PrimaMedia. Новая экспозиция "Аэрофлот – 95 лет вместе с Вами" открылась в выставочной зоне Международного аэропорта Владивосток. Арт-проект приурочен к 95-летнему юбилею авиаперевозчика, который отмечался 17 марта. Выставка расположена на первом этаже терминала в общей зоне и доступна круглосуточно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Аэрофлот".

На снимках запечатлены самолеты авиакомпании в небе и на земле, инфраструктура, летные экипажи и специалисты наземного обслуживания воздушных судов. Место действия всех снимков — аэропорт Владивостока.

В экспозицию включены 24 фотографии, предоставленные дальневосточными фотохудожниками и споттерами. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В экспозицию включены 24 фотографии, предоставленные дальневосточными фотохудожниками и споттерами. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Выставка «Аэрофлот – 95 лет вместе с Вами». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Выставка «Аэрофлот – 95 лет вместе с Вами». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Аэрофлот", всего для размещения на выставке было предоставлено более тысячи творческих работ, каждая по-своему уникальна, и чтобы выбрать лучшие из лучших была проведена масштабная отборочная кампания с привлечением пассажиров и партнеров "Аэрофлота".

Один из главных экспонатов выставки — модель пассажирского самолета "Аэрофлота", которая сразу стала очень популярна у пассажиров, особенно у юных путешественников. Это точная копия Boeing-777-300 в масштабе 1:32, который входит в состав авиапарка компании и регулярно совершает полеты во Владивосток.

Выставка «Аэрофлот – 95 лет вместе с Вами». Фото: пресс-служба компании "Аэрофлот" Один из главных экспонатов выставки - модель пассажирского самолета «Аэрофлота». Фото: пресс-служба компании "Аэрофлот" Точная копия Boeing-777-300 в масштабе 1:32. Фото: пресс-служба компании "Аэрофлот" 1 / 3

Отметим, сегодня "Аэрофлот" располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 230 воздушных судов.

Организатором выставки выступил филиал ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" во Владивостоке при поддержке АО "Международный аэропорт Владивосток".