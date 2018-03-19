Более половины сообщений о нарушениях на выборах оказались фейком

В целом члены мониториноговой группы оценивают результаты голосования как положительные

19 марта, PrimaMedia. Информация о нарушениях на президентских выборах России была проверена и оказалась на более чем 50% ложной. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на члена мониторинговой группы президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александра Закускина, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Поступавшие сообщения о нарушениях были обработаны нами оперативно, и вместе с мониторинговой группой СПЧ мы посетили более десятка избирательных участков в Москве и Подмосковье. Больше половины поступивших сообщений оказались фейками, а нарушения не подтвердились", — Александр Закускин.

Закускин отметил, что в целом члены мониториноговой группы оценивают результаты голосования как положительные.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Владимир Путин по итогам подсчета данных 99,84% протоколов участковых избиркомов получил 76,66% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) набрал 11,80%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5,66% голосов.