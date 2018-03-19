До матча осталось

Политика. 16:35

Более половины сообщений о нарушениях на выборах оказались фейком

В целом члены мониториноговой группы оценивают результаты голосования как положительные

19 марта, PrimaMedia. Информация о нарушениях на президентских выборах России была проверена и оказалась на более чем 50% ложной. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на члена мониторинговой группы президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александра Закускина, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Поступавшие сообщения о нарушениях были обработаны нами оперативно, и вместе с мониторинговой группой СПЧ мы посетили более десятка избирательных участков в Москве и Подмосковье. Больше половины поступивших сообщений оказались фейками, а нарушения не подтвердились", — Александр Закускин.

Закускин отметил, что в целом члены мониториноговой группы оценивают результаты голосования как положительные.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Владимир Путин по итогам подсчета данных 99,84% протоколов участковых избиркомов получил 76,66% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) набрал 11,80%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5,66% голосов.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Известно, где в Приморье больше всего хотели видеть президентом РФ экс-ведущую «Дома-2»

16:10

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

15:15

В выборе будущего России сахалинцы проявили солидарность со всей страной - Андрей Хапочкин

13:35

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

13:20

Уточнены результаты президентских выборов в Приморье

12:30

Сенатор Гольдштейн: Жители России сделали выбор в пользу развития и укрепления страны

11:20

Картина дня

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

13:20

Бюллетени, которые вбросили в урну в Артеме, не были поддельными

10:25

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

18 марта, 19:40

Выборы невиданной щедрости во Владивостоке – икра за 300 рублей и пакет продуктов за 277

18 марта, 22:15

Андрей Тарасенко объявил об участии в выборах губернатора Приморского края

09:55

Приморцы на выборах президента РФ испортили больше бюллетеней, чем в других регионах ДФО
Зубы за один день – зубы на один день?
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia