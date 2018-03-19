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Власти Владивостока обещают очистить улицы города от мусора к лету. Фото: ИА PrimaMedia

Власти Владивостока обещают очистить улицы города от мусора к лету

Санитарный двухмесячник стартует 2 апреля в столице Приморья

19 марта, PrimaMedia. Санитарный двухмесячник стартует 2 апреля во Владивостоке. Он традиционно проводится в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора после зимних месяцев. Дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия и организации всех форм собственности приступят к наведению порядка на подведомственных территориях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Дорожные службы приступят к уборке дорог и пешеходных зон, на улицы города выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием – для мойки дорог и дорожных ограждений.

С наступлением тепла городские озеленители наведут порядок в скверах и парках, на газонах и откосах, приступят к санитарной, формовочной и омолаживающей обрезке деревьев и кустарников, а также подготовке городских клумб к высадке цветов. Совсем скоро Владивосток заиграет разными красками – уже в мае на клумбах Владивостока расцветут 60 тысяч тюльпанов желтого, красного, розового и пурпурного цвета, зазеленеют живые изгороди, расцветут магнолии, абрикосы и вишни.

В этом году специалисты планируют провести работы по уходу за ранее высаженными зелёными насаждениями, а также высадить в городе более 300 тысяч цветов, 3, 2 тысячи кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Присоединиться к наведению чистоты и порядка на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ, а также организации всех форм собственности.

Общегородской субботник в этом году состоится 21 апреля. Ежегодно в субботниках принимают участие около 200 тысяч горожан. В этом году жителей Владивостока снова приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города – к примеру, привести в порядок свой двор: высадить деревья, кустарники и цветы, установить урны и скамейки. Материалы уборки и посадочный материал обеспечивает управляющая домом организация на основе заявке жильцов.

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