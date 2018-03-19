Приморцы проголосовали за сохранение "Восточного вектора" - эксперт. Фото: ИА PrimaMedia

Население на этих выборов продемонстрировало некую обратную связь президенту

19 марта, PrimaMedia. Результаты голосования на выборах президента в Приморье показали рост рейтинга Владимира Путина в сравнении с 2012 годом. Действующий глава государства получил поддержку более 65 % голосов приморцев, при этом основной прирост голосов наблюдался именно во Владивостоке. Согласно данным крайизбиркома в краевом центре за Владимира Путина проголосовало 171 тысяч человек или почти 64 % голосов, что на 40 тысяч человек больше чем в 2012 году, сообщает ИА PrimaMedia.

Политолог, директор Консалтингового центра Expert Group Павел Наливайко отмечает, что население только на этих выборов продемонстрировало некую обратную связь президенту, который из года год выделяет Дальний Восток стратегическим направлением развития России.

"Приморцы проголосовали за сохранение "Восточного вектора", преференции от которого край начал получать еще в период подготовки к Саммиту АТЭС. И если в 2012 году объекты, подготовленные к международному мероприятию, были сданы уже после выборов президента, что сохраняло долю электорального пессимизма, то сейчас население осмысленно делает свой выбор, — отмечает Наливайко.

На этих выборах людей не гнали насильно на избирательные участки, а лишь подсказали как воспользоваться своим правом. Это сработало. Уже утром по всему региону были очереди к урнам для голосования, и как показал результат, эти очереди были за Путина.

Эксперт отмечает, что глава государства отдельное внимание уделяет именно Приморью. В частности, в недавнем послании Федеральному Собранию Владимир Путин четыре раза упомянул Владивосток, что тоже говорит о сохранении фокуса внимания именно на этой территории.

"Важно, что федеральный центр не остановил развитие региона на проведении Саммита АТЭС в 2012 году, а только усилил свою работу в данном направлении. Свободный порт Владивосток, Дальневосточной гектар, ТОРЭС – все это в разной степени сказывается в лучшую сторону на жизни приморцев. И население хочет пройти этот путь до логического конца, фактически легитимизируя курс и позиции уже нового президента", — резюмирует эксперт.