Налоговая отдача рыбной отрасли РФ выросла в 2017 году

На промысле. Фото: пресс-служба АПК

Прогнозы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников подтвердились данными Росстата и ФНС

19 марта, PrimaMedia. Развитие рыбной отрасли страны в минувшем году шло в русле прогноза, который эксперты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) дали в марте 2016 года на заседании коллегии Росрыболовства. Основные экономические результаты деятельности рыбопромышленных предприятий в 2017 году, ранее прогнозируемые ВАРПЭ и теперь подтвержденные официальной статистикой, говорят о росте налоговой отдачи и инвестиций в отрасли, и вместе с тем – о торможении темпов прироста отраслевой выручки и отраслевой прибыли, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные ВАРПЭ и Росстата.

Как и было указано в прогнозе ВАРПЭ, в 2017 году произошло торможение роста выручки отрасли — в связи с прекращением девальвационного эффекта и снижением отпускных цен на важнейшие виды промысла.

По данным Росстата, в 2017 году оборот отрасли вырос всего на 6,6% и составил 310,1 млрд рублей, в то время как в 2016 году аналогичный рост составил 7,8%, а в 2015 году – рекордные 58%.

Еще существеннее замедлился прирост отраслевой прибыли: отраслевой сальдированный результат в 2017 году — 83,4 млрд рублей (прирост – 0,5%), в то время как по итогам 2016 года этот показатель составил 32,4% (то есть с 62,7 млрд рублей в 2015 году до 83 млрд – в 2016-м). Отметим, что 2015 год показал еще более резкое увеличение отраслевой прибыли — с 11,1 млрд рублей в 2014 году до 62,7 млрд рублей).

Также прогноз ВАРПЭ предполагал прирост фискальных поступлений рыбопромышленных предприятий в 2017 году, что и подтверждается актуальными данными ФНС. Налоговые поступления предприятий рыбопромышленного комплекса в 2017 году выросли на 8% и составили 42 280 млн рублей (в 2016 году этот показатель – 39 154,7 млн рублей).

Что характерно, рост фискальной отдачи предприятий по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" произошел, несмотря на предусмотренную обязательствами России при вступлении в ВТО полную отмену с 2017 года вывозных таможенных пошлин: в 2016 году объем уплаченных вывозных таможенных пошлин составил 5 600 млн рублей, а в 2017 году вывозные таможенные пошлины не начислялись и не взимались.

Общий объем фискальных платежей рыбопромышленных предприятий, тем не менее, не только не сократился, но даже увеличился за счет двух видов платежей – налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и платежей в социальные фонды (Пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Федеральный фонд социального страхования). Поступления по НДФЛ выросли с 9 388 млн рублей в 2016 году до 10 392 млн рублей в 2017 году (рост на 10,7%). Еще более внушительным был прирост обязательных социальных платежей – с 10 794 млн рублей в 2016 году до 16 997 млн рублей в 2017 году (рост на 57,5%).

В целом же фискальные платежи — которые по своему экономическому содержанию являются, по сути, "налогами на заработную плату" — показали в 2017 году рост на 25,7%. А в период с 2015-го по 2017 годы "налоги на заработную плату" по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" возросли с 11 257 млн рублей до 27 389 млн рублей – то есть в 2,5 раза.

В минувшем году возросли платежи и по другим видам фискальных платежей: поступлений по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов возросли с 2 113 млн рублей в 2016 году до 2 267 млн рублей (на 7%), поступления по налогу на прибыль возросли с 5 121 млн рублей до 5 478 млн рублей (на 7%), поступления по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) возросли с 4 520 млн рублей до 4 960 млн рублей (на 9,7%).

Отметим, что итоги 2017 года подтвердили достоверность и еще одного важного прогноза ВАРПЭ, сделанного в марте 2016 года. Напомним, что в соответствии с прогнозом, в 2017 году должно было произойти существенное сокращение долгосрочных финансовых вложений рыбопромышленных предприятий. И по данным Росстата, долгосрочные финансовые вложений предприятий отрасли сократились в 2017 году с 36,8 млрд рублей до 19,1 млрд рублей, поскольку значительная часть соответствующих финансовых активов предприятий использовалась на "крабовых аукционах" в мае 2017 года, а также — для подготовки проектов для получения инвестиционных квот.

Как сообщили корр. агентства в ВАРПЭ, в настоящее время эксперты ведущего рыбопромышленного объединения страны завершают работу над прогнозом финансово-экономических результатов рыбопромышленного комплекса в 2018 году. Прогноз – в отличие от предыдущего – будет выполнен в двух вариантах: вариант, предусматривающий сохранение "исторического принципа" в рыбной отрасли, и вариант отказа от действующих в период 2007-2017 годов базовых законодательных принципов.

В ВАРПЭ также отметили, что методологической основой для прогнозирования финансово-экономических показателей отрасли является доклад Экспертного института социальных исследований "Рыбохозяйственный комплекс России: от стабилизации к развитию".